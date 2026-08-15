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STIŽE PRINOVA /

Splitski Mad Max i supruga Anja čekaju prvo dijete

Splitski Mad Max i supruga Anja čekaju prvo dijete
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Foto: Instagram/screenshot

Objava o prinovi stiže u godini ispunjenoj velikim životnim događajima za mladi par. Adrian i Anja vjenčali su se u svibnju ove godine, a sada su objavili da stiže beba

15.8.2026.
21:41
Hot.hr
Instagram/screenshot
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Profesionalni drift vozač i influencer Adrian Petričević, poznat kao 'splitski Mad Max' podijelio je sa svojim pratiteljima najsretniju vijest. On i njegova supruga Anja očekuju svoje prvo dijete, a vijest su podijelili na društvenim mrežama. 

Na svom Instagram profilu, Petričević je objavio seriju fotografija na kojima sa suprugom Anjom pozira ispred svog prepoznatljivog trkaćeg automobila. Nasmijani par u rukama drži snimke ultrazvuka, jasno dajući do znanja da u njihovu obitelj stiže prinova. Iako je objava imala tek kratak opis u obliku emotikona srca, tisuće lajkova i stotine komentara potvrdili su da su pratitelji s oduševljenjem dočekali vijest.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli ADRI (@adrian_petricevic)

Među brojnim čestitkama istaknule su se one kolega i prijatelja. "E sad igranka kreće", poručio je influencer Sandi Pego, dok je jedan od pratitelja najbolje sažeo osjećaj mnogih: "E ovo ti je najveća pobjeda u životu".

Objava o prinovi stiže u godini ispunjenoj velikim životnim događajima za mladi par. Adrian i Anja vjenčali su se u svibnju ove godine, a sada su svoju ljubav okrunili na najljepši mogući način. 

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