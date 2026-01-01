Splitski Mad Max zaprosio djevojku Anju: Pojavila se snimka romantičnog trenutka, fanovi u transu

Poznati hrvatski influencer i profesionalni drift vozač, Adrian Petričević, poznatiji kao "splitski Mad Max", ušao je u 2026. godinu na najromantičniji mogući način. Svoje brojne pratitelje, kojih na Instagramu ima preko četiristo tisuća, iznenadio je objavom iz Dubaija koja prikazuje jedan od najvažnijih trenutaka u njegovom životu. U spektakularnom okruženju, pod novogodišnjim vatrometom, Petričević je zaprosio svoju djevojku Anju.

U emotivnom videu objavljenom na njegovom Instagram profilu, Adrian je podijelio intimni trenutak koji se odigrao na pješčanoj plaži u Dubaiju, s prepoznatljivom siluetom hotela Burj Al Arab u pozadini. Dok je nebo obasjavao raskošni vatromet, a dronovi ispisivali novogodišnje čestitke, Petričević je kleknuo pred svoju djevojku i postavio joj sudbonosno pitanje.

"Ti si sve što sam ikad mogao zamislit da neka cura može imat i bit", napisao je, dodavši: "Bog me sa tobom počastio za sve dobro što sam napravia u životu".

Prosidba je kulminirala pitanjem: "Volim te najviše na svitu, želiš li sa mnom provest ostatak svog života?", na što je Anja oduševljeno pristala. Da je ovaj trenutak za njega uistinu poseban, Petričević je potvrdio i u opisu objave: "Sretna vam Nova 2026. Mi cemo ovu pamtit do kraja života. Samo ljubav!". Reakcije pratitelja nisu izostale, a komentari su preplavljeni čestitkama i lijepim željama. Poruke poput "Neka je sa srećom brate, puno zdravlja i sreće" i "Čestitam imaš podršku sve najlepše" pokazuju koliko su obožavatelji sretni zbog novog poglavlja u njegovom životu.

Inače, prije nešto manje od dvije godine Adrian je prekinuo dugogodišnju vezu s influencericom Elom Jerković. Adrian je objasnio svoju stranu priče kroz YouTube video koji je snimio u svojoj garaži. Objasnio je kako je on taj koji je završio njihovu priču jer želi tradicionalnu ženu i tradicionalnu obitelj, a Ela se ne uklapa u te njegove standarde.

