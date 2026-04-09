Šuti nije jasno je li Poljud siguran ili ne! Hrvati rekli svoje: 'Nije to pitanje pustih želja'

Splitski gradski vijećnici raspravljaju o sudbini Poljuda. Na sjednici vijeća su se okupili političari, stručnjaci, ali i predsjednik Uprave Hajduka Ivan Bilić.

Dok je studija izvodljivosti pokazala da je najbolja opcija rušenje Poljuda i gradnja novog stadiona na istom mjestu, dio struke podsjeća da je riječ o zaštićenom kulturnom dobru. Na sjednicu je pozvana i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, ali nije došla.

"Meni kao građaninu nije jasno je li stadion siguran ili nije", kazao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pokazujući studiju izvodljivosti. "Znači, boldano su lijepo napisali koji je zaključak. Ja kao gradonačelnik i netko tko potpisuje dokumente, a ovo sam saznao tek nakon što sam sve potpisao, da postoji dokument u kojem se navodi da stadion nije siguran", dodao je.

Oglasio se i Ivan Bilić. "Posljednjih nekoliko mjeseci jasno smo komunicirali da je Hajduku novi stadion prijeko potreban i kako je to jedina opcija za koju se mi kao klub zalažemo. Ukazivali smo na loše stanje Poljuda, njegovu zapuštenost, ograničenja koja onemogućavaju normalno funkcioniranje u današnjem dobu kao i na nemogućnost rekonstrukcije koja bi Poljud iz ovog stanja dovela u stanje novog i modernog stadiona kakav je klubu prijeko potreban."

Treba li obnavljati ili rušiti Poljud?

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: Treba li obnavljati ili rušiti Poljud? U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste zapisali u komentarima na Facebook stranici net.hr-a.

Sanja Grubelić je podsjetila na status Poljuda. "Obnoviti, jer je zaštićeno kulturno dobro, a i jedinstvenog je dizajna", napisala je u komentaru.

"Srušiti! I tako nema tko igrati", ljutit je Ivan Košutić. Sanja Pribić kao i njena imenjakinja slično razmišlja. "Obnova. Poljud ima arhitektonsku vrijednost." "Imao sam priliku gledati kad se taj stadion gradio i stvarno bi bilo šteta srušiti ga jer se takav nikada više neće moći sagraditi, obnova bi bila puno bolje rješenje", piše Dubravko Horvat.

Ivo Grković zaključuje trezveno: "To je pitanje struke, znanja, ekonomije, a ne pustih želja."