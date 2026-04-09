Bejrut u ruševinama, J.D Vance: 'Libanon nije dio primirja'! Oglasio se Netanyahu...

'MASOVNO UNIŠTENJE' /

Libanon, zemlja oko koje se lomi primirje, proglasio je dan žalosti. Najmanje je 254 mrtvih i više od 1000 ranjenih u ovoj zemlji. Brojke su to libanonske civilne zaštite nakon najjačeg izraelskog udara otkako se militantna skupina Hezbollah uključila u rat početkom ožujka.

"Događa se nešto nevjerojatno... Uništenje, masovno uništenje. Mislim, čak bi se i netko tko se ne boji uplašio. Osjećam strah i tjeskobu, kamo ide ova zemlja?", kaže Abed Sabra iz Bejruta.

"Želimo mir. Ne želimo više problema ni s kim. 80 % arapskih zemalja je u miru s Izraelom. Zašto Libanon nema mir kako bismo mogli okončati sve ove probleme?" pita se i Naim Chebbo iz istog grada.

Kao odgovor, Hezbollah tvrdi da je ispalio rakete na sjeverni Izrael. Primirje između SAD-a, Irana i Izraela na kušnji je gotovo dva dana. Razlog su nikad žešći napadi na Libanon. No, obrat stiže poslijepodne - izraelski premijer je objavio da je spreman na mirovne pregovore s Libanonom. Napeto je i zbog Hormuškog tjesnaca. Više doznajte u prilogu Nikoline Matošević.