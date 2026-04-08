Izrael napada Libanon, Iran prijeti, a Hormuški tjesnac je opet zatvoren: Što ćemo sada?

MIR JE TRAJAO PAR SATI /

Bez razloga su neki sinoć strepili da stiže smak svijeta, uzalud je cijelu noć dežurao Gordan Grlić Radman. Bespotrebno su na izraelskoj televiziji odbrojavali sate i minute do 2 ujutro, jer u 2 ujutro se nije dogodilo apsolutno ništa.

Amerika i Iran dogovorili su primirje od 2 tjedna, i Amerika i Iran proglasili su pobjedu, a Hormuški tjesnac je otvoren.

I taman kad su se svi poveselili, rat je gotov, pale su cijene nafte, oporavile se burze, taman kad smo se ponadali da ipak neće biti poskupljenja avio karata, voća povrća, opet problemi. Izrael napada Libanon, Iran prijeti da će odgovoriti, tjesnac je ponovno zatvoren. Taoc je ekonomija cijelog svijeta. Više pogledajte u prilogu.