FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MIR JE TRAJAO PAR SATI /

Izrael napada Libanon, Iran prijeti, a Hormuški tjesnac je opet zatvoren: Što ćemo sada?

Bez razloga su neki sinoć strepili da stiže smak svijeta, uzalud je cijelu noć dežurao Gordan Grlić Radman. Bespotrebno su na izraelskoj televiziji odbrojavali sate i minute do 2 ujutro, jer u 2 ujutro se nije dogodilo apsolutno ništa. 

Amerika i Iran dogovorili su primirje od 2 tjedna, i Amerika i Iran proglasili su pobjedu, a Hormuški tjesnac je otvoren. 

I taman kad su se svi poveselili, rat je gotov, pale su cijene nafte, oporavile se burze, taman kad smo se ponadali da ipak neće biti poskupljenja avio karata, voća povrća, opet problemi. Izrael napada Libanon, Iran prijeti da će odgovoriti, tjesnac je ponovno zatvoren. Taoc je ekonomija cijelog svijeta. Više pogledajte u prilogu. 

 

 

VOYO logo
8.4.2026.
22:59
Ivan Skorin
PrimirjeBliski IstokHormuški Tjesnac
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa