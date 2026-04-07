'Uskrsni' medo ušetao u dvorište obitelji na Plitvicama i 'ni za živu glavu' ne želi natrag u šumu

PREUZEO GA MACOLA /

A sada najbolja stvar koju ćete vidjeti ovaj tjedan. Mali medo koji je zalutao u selo Široka Kula kod Plitvica. Hit dana, ako ne i godine. Još se ne zna je li muško ili žensko, ne zna se ni točno koliko je star, ali zna se da ima dva kilograma i da je jednoj obitelji donio puno radosti.

Za Uskrs je došetao u dvorište obitelji Čačić, i sakrio se u drvarnici. Kad su ga pokušali vratiti u šumu, medo je opet došao kod Čačića. Kako bez majke u divljini ne može preživjeti, privremeno će ga udomiti lički ugostitelj Macola, koji već ima legalan zoološki vrt. Medu hrane razrijeđenim kravljim mlijekom, hranila ga je i RTL-ova Nikolina Radić, koja je danas imala najbolji dan na poslu.