'IDIOTIZAM' /

Bizarna krađa u Budrovcu, netko je ukrao kip Gospe! 'To su manijaki i budale munjene'

Sve se dogodilo za uskrsni vikend: lopov je u noćnim satima ukrao Gospu. Bizarna krađa iznenadila je mještane Budrovca u Podravini. S njima je o detaljima razgovarala Maja Oštro Flis.

Pod okriljem noći - nestala je Blažena Djevica Marija. Kip je stajao podno križa, uz crkvu u Budrovcu više od 80 godina.

"Idiotizam, što reći. Nemam komentara, to su manijaki. Pijandure, ne znam. Ma užas. Ja bi pogledao i na groblju možda koja budala munjena odnesla", govori mještanin Đuro Vuzem. Više pogledajte u prilogu.

7.4.2026.
20:18
Maja Oštro Flis
BudrovecKrađaBlažena Djevica Marija
