'NEMAMO IZBORA' /

Brodovi privezani, stiže novi udar na džepove Hrvata: 'Cijene će morati ići gore'

O tome hoće li poskupljenje plavog dizela dovesti i do poskupljenja ribe razgovarali smo s predsjednikom Ceha ribara Splitsko-dalmatinske županije

7.4.2026.
16:59
Dragana Eterović
Od danas vrijede nove cijene goriva. Zbog velikog poskupljenja plavog dizela dio splitskih ribara danas nije isplovio. Plavi dizel je najviše poskupio, čak 17 centi. Benzin je skuplji četiri centa po litri, a dizel 12. U Cehu ribara Splitsko-dalmatinske županije poručuju da očekuju pomoć Vlade.

O tome hoće li poskupljenje plavog dizela dovesti i do poskupljenja ribe razgovarali smo s predsjednikom Ceha Antonijem Šunjićem. 

Od ponoći plavi dizel poskupio je 17 centi. Što to znači za ribare?

Za nas to nije 17 centi, budući da ukrcavamo na cisterne za nas je trenutačna cijena 1,42. INA je poslala cijenu veleprodaje koja iznosi 1,45 eura. Dakle nama je poskupljenje puno više od te zaštićene cijene koja je na benzinskim stanicama. Za brodove od primjerice 24 metra na pumpnim stanicama nema dovoljno količine goriva i oni to ne mogu ukrcati. Mogu ukrcati neke male količine. No, na ovu cijenu goriva neisplativ je bilo kakav odlazak na more i za sada u ribarskoj luci Brižine se dosta brodova privezalo. 

Što to znači - neće biti ribe, neće se ploviti?

Ne znači to za ubuduće, znači da smo do sada vezani dok ne vidimo kako će se raspodijeliti ona mjera od osam milijuna eura koje je Vlada namijenila za ribarstvo. 

Hoće li cijene ribe ići gore?

Morat će, ako netko izađe raditi... Bit je u tome da moraš zadržati ljude. Ako imate četiri člana posade, neki i osam - to je osam obitelji. Ti ljudi od nečega moraju živjeti. Da ne bi izgubili tu posudu, mi ćemo izlaziti... A što se tiče ribe, morat će poskupjeti, nemamo izbora. 

Do kad će brodovi ostati privezani?

Vidjet ćemo idućih par dana. Imamo neke količine goriva koje su u brodu od prošlog ulijevanja, to će se iskoristiti pa se nadamo da će se nešto dogoditi. Ne znamo što donosi sljedeći tjedan pa tjedan iza toga, hoće li se smirivati situacija na Bliskom istoku ili ne. Mi smo ipak ribari, nismo tu da brinemo tko s kim i kako ratuje.

Plavi DizelGorivoCijene GorivaVladaRibariRiba
