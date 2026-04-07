Vlasnik male benzinske zaradit će na litri benzina tek 1 cent: 'Najbliži nisu mogli vjerovati'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NA UDARU /

Od ponoći ponovno poskupljuje gorivo. Prosječan spremnik dizela plaćamo šest eura više - u dva tjedna ukupno čak 15 eura. Skuplji je i benzin, a cijena plavog dizela ponovno je najviše rasla.

Cijene bi bile još veće da nije bilo nove vladine intervencije. Na udaru su i mali distributeri goriva.

Krešimir Babić, vlasnik male benzinske postaje iz Nove Kapele kraj Slavonskog Broda plavi dizel ne prodaje, jer bi bio u minusu. A zarada na litri dizela od sutra će mu biti tek 1 cent.

"Pričam s najbližima na uskrsnom ručku, njima objašnjavam, oni ne mogu vjerovati. Stalno se govori o regulaciji marže ali mi ne možemo o tome govoriti ako je dobit manja od 1 centa", kaže Babić.

Više pogledajte u prilogu.