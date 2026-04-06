Karolina Cvita ima dvije, Neven 90 godina: Trčali su skalinadu i oboje su u sjajnoj formi!

MALA HEROJKA I VETERAN /

Više od 160 trkača dalo je najbolje od sebe – među njima i najmlađa dvogodišnja djevojčica, ali i najstariji trkač koji ima devedeset godina. Prva na startu dvanaeste Marjanske skalinade, s brojem jedan, bila je najmlađa sudionica – Karolina Cvita.

Ima tek dvije godine, a ovo joj je bila prva utrka uz podršku oca. Mirjana Buzov Curać iz Splita rekla je: "Nismo mogli odoljeti, tata bi je svaki vikend vodio penjati se na skale, još dok nije prohodala i tako je to zavoljela. Nismo mogli odoljeti. Morali smo je prijaviti."

Utrka je i ove godine okupila sve generacije. Među 170 sudionika bio je i Neven – najstariji natjecatelj, ali i dalje u sjajnoj formi.

Neven Svetec iz Splita rekao je: "U petom mjesecu navršavam 90 godina i onda ulazim u 91 godinu, a inače ovo mi je 9 trka. Interesantno je kako se to poklopilo u životu... Za 10 godina života jedna skalinada."

Svakog Uskrsnog ponedjeljka trkači svladavaju čak 819 stepenica. Cilj je vrh Marjana. Iz godine u godinu natjecatelji žele rušiti svoje rekorde. Elena Perković Paloš iz Sinja rekla je: "Ja vam moram reći da je meni ovo super iza Uskrsa. Ovako malo potrošiti kalorije, ali ne samo to nego zapravo svake godine uspoređujem sebe samu s prošlom godinom..."

Dinko Jovković iz Splita rekao je: "Izuzetno zahtjevno, čim kreneš odmah uđeš u crveno, hahaha... Non stop uzbrdice, skaline... ali je super!"

Staza je duga 1300 metara, a na cilju su se dijelile nagrade. Pobjednica je srušila vlastiti rekord, a pobjednik još jednom potvrdio dominaciju. Anđela Blažević, pobjednica utrke, rekla je: "Rekla sam prije utrke RTL-u da ću biti prva i da ću trčati ispod 10 i jedno i drugo sam uspjela! Trening, kondicija i vjera. Meni trener uvijek kaže, Anđela vjeruj! Danas sam vjerovala i stvarno sam uspjela!"

Dalibor Vujević, pobjednik utrke, rekao je: "Sve je super kada ste prvi, nema tu nikakve filozofije.“

Na pitanje je li ovo prvi put da je prvi, odgovorio je: "Ne, ovo je sad... iskreno ne znam ni broj koliko je puta bilo. Nisam bio na svakoj, ali na većini sam bio..."

Utrka se održava od 2013., a pauzirala je samo tijekom pandemije. Danas je već postala prava tradicija, inspirirana sličnom utrkom u Zagrebu.

Mladen Levačić, organizator utrke Marjanska skalinada, rekao je: "Mene je potakla utrka u Zagrebu, zagrebačka 512... i onda sam promislio gdje bi mogli mi to u Splitu napraviti. Naravno mislim da je ljepše ovdje nama nego u Zagrebu oko zgrade trčati. S ljepšim vizurama i sve... Ovo je inačica onih utrka kroz zgrade."

Jedni su hodali, drugi trčali... ali svi su stigli do cilja. U Splitu svaka stepenica je izazov više, a Uskrsni ponedjeljak bez skalinade teško je i zamisliti.