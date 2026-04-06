Svjedok mučne tragedije u Velikom Taboru: 'Podigao sam pogled i vidio da nešto leti'

U dvorcu Veliki Tabor, tijekom manifestacije "Uskrsni ponedjeljak", muškarac je poginuo u ponedjeljak poslijepodne kada je punio top.

Neki su svjedoci rekli da je top nekoliko puta zatajio pa potom nekontrolirano ispalio i usmrtio čovjeka. Krapinsko-zagorska policija to nije potvrdila – tek su poručili da se nesreća dogodila oko 15.15 sati te da slijedi očevid i kriminalističko istraživanje.

Uživo smo u RTL-u Danas razgovarali s Ivicom Pilkom, predsjednikom Kuburaškog društva Gromovnik iz Svete Nedjelje koji je bio na mjestu tragedije.

Rekao nam je: "Dogodila se najveća tragedija u novijoj kuburaškoj povijesti. I mi kuburaši, koje god društvo bili, bili smo učesnici toga, jako nam je teško. Kad sam gledao ljude oko sebe - svi smo jako potreseni, pogotovo jer je to naše bratsko društvo s kojim smo jako povezani.".

'Dobar čovjek, nikad ni kap alkohola popio'

Rekao je da o stradalom čovjeku govore da je bio uzor dobrog čovjeka, susjeda, prijatelja.

"Po onome što znamo, nikad nije popio kap alkohola, tako da se ne može reći da je taj faktor bio u svemu tome. Ja samo mogu reći ono što sam vidio, koliko smo uspjeli vidjeti. Pucalo se dva puta, prošlo je prvo pucanje nakon kojeg ide krug – napuni se kubura i ide se na drugo pucanje. Mi smo došli na poziciju za drugo pucanje", rekao je.

Ljudi počeli vrištati

Nastavio je da su ljudi koji su punili topove, više njih, bili ispod njega koji je bio uz dvorac.

"Oni su bili ispod nas, oko pet metara, na mjestu kao kaskade, odvojeni totalno od nas da ne bi ugrozili ljude jer jače pucaju. A nisu ni mogli ljudi biti prisutni jer je bilo osiguranje, sve je bilo organizirano kako treba što se tiče sigurnosti. Kad smo se približili da dođemo drugi put pucati, odjednom se čuo strašan prasak. Ljudi oko dvorca, koji nisu bili blizu topa, vidjeli su što se dogodilo. Bilo je mladih i djece, počeli su vrištati i odmaknuli se", posvjedočio je.

Uslijedili su najgori trenuci.

Foto: Zagorje international

Nije bio odmah svjestan što se dogodilo

"Ja sam tada digao pogled i vidio da nešto leti po zraku. Nisam bio svjestan što je to dok nisu ljudi koji su bili bliže i koji su dolazili rekli da je stradao čovjek. Drugo će sve odrediti policija, naći će što je uzrok svemu", rekao je.

Nastavio je: "Čovjek se našao u tom momentu ispred cijevi, a kako je opalilo ustanovit će se istragom."

Rekao je da ovakvu tragediju ne pamti, član je društva 23 godine.

"To je tragedija koja se ne pamti u novijoj povijesti kuburaštva, a ne pamti ni starija generacija, nema ni zapisa u novijoj povijesti da se dogodilo nešto takvo. Teško nam je, bojimo se za svoja društva jer to volimo, to je dio tradicije Zagorja, a i željeli bismo da se to ne shvati kao nemar, nego jednostavno kao trenutak nečije slabosti ili, ne znam što bih rekao, sudbine. Dogodilo se, moramo to proći."