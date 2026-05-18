Poznati srpski glazbenik uočen kako snima spot na ulicama Zagreba

Sunčano poslijepodne u Radićevoj ulici, jednoj od živopisnih ulica u centru Zagreba, pretvorilo se u neočekivanu filmsku scenu za brojne prolaznike. Srpski glazbenik Nikola Rokvić (40), poznat po brojnim hitovima i dugogodišnjoj karijeri u regiji, odjeven u elegantno bijelo odijelo, zapjevao je i zaplesao okružen veselom skupinom statista.

Čitav prizor snimala je profesionalna produkcijska ekipa, no jedna od svjedokinja, korisnica TikToka, zabilježila je trenutak iz svoje perspektive i podijelila ga na društvenim mrežama.

Snimka je brzo privukla pažnju prikupivši preko 45 tisuća pregleda, a time i pokazala snagu društvenih mreža u prenošenju događaja u stvarnom vremenu.

Kako pišu bosanski mediji, Rokvić je još jučer u srcu Sarajeva snimao spot za svoju novu pjesmu "More Alpi", a za lokacije spota predviđeni su i Beograd i Zagreb, što spotu daje regionalni karakter. Premijera spota nestrpljivo se očekuje i najavljena je za 6. lipnja 2026. godine, dok bi pjesma trebala biti dio novog albuma koji Rokvić priprema za kraj godine.