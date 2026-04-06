Top u Velikom Taboru opalio i usmrtio muškarca: Hitna na terenu

U Dvoru Veliki Tabor danas se održava manifestacija "Uskrsni ponedjeljak u Dvoru Veliki Tabor’"koja je trebala biti još samo jedno lijepo okupljanje za sve posjetitelje, no ono što je započelo kao stoljetna tradicija slavljenja najvećeg kršćanskog blagdana, u trenu se pretvorilo u nezamislivu tragediju, bjavio je portal Zagorje international.

Manifestacija je ovo na kojoj su se okupila i predstavila kuburaška društva te se prilikom pucanja dogodila tragedija i jedan je čovjek poginuo.

Prema iskazima očevidaca, jedan od topova u više navrata nije reagirao kako treba te nije htio opaliti. Nakon što je naposljetku ipak opalio, pri sljedećem pokušaju punjenja došlo je do iznenadnog ispaljenja, pri čemu je, kako tvrde svjedoci, stradao muškarac koji se u tom trenutku nalazio uz oružje.

Iz policije su za sada naveli kako ne mogu dati nikakve službene informacije te da će detalji biti poznati nakon završetka očevida. Hitna medicinska služba je na terenu.

Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske potvrdili su da se tragedija dogodila oko 15.15 sati u mjestu Hum Košnički."Prilikom pucanja iz topa, jedna osoba je smrtno stradala. Slijedi očevid i kriminalističko istraživanje", naveli su u priopćenju.

