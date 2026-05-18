Vatrogasci će uz pomoć dronova braniti Dalmaciju od požara: 'Nije to kao snimanje pira'

Naši vatrogasci bogatiji su za 11 novih vozila za gašenje požara, a svako stoji 280 tisuća eura. Četiri ostaju na kontinentu, a sedam odlazi u priobalje, gdje je danas stiglo i 10 dronova te zapovjedno vozilo.

Vozila su hrvatske proizvodnje, a posebno će pomoći vatrogascima na krajnjem istoku zemlje, gdje su zbog klimatskih promjena ljetni požari sve češći. Ukupno ih stiže 78.

'Pokrili smo odmah i Mljet i Brijune, i Plitvička jezera. To su tri nacionalna parka. Dakle ono što je dobro je da ta vozila idu odmah i na teren. Idućih mjesec dana nastavit ćemo s još jednim ovakvim kontingentom, i tako isto u 7. i 8. mjesecu i do kraja godine očekujemo isporuku svih vozila', najavio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Dronovi stižu splitskim vatrogascima

Vatrogascima u Splitsko-dalmatinskoj županiji u nadzoru terena pomagat će i novi dronovi. Snimke s terena u realnom će se vremenu prikazivati u centrima u Divuljama, Splitu i Zagrebu kako bi zapovjednici što brže mogli donositi odluke o postupanju vatrogasaca na terenu.

'To je značajna oprema koja nadograđuje postojeći zapovjedni sustav, posebno mobilni komunikacijski centar kojemu će ovo bit suport s 10 novih dronova koje će opsluživati naši operateri isto tako s vozilom koje će satelitskim putem biti vezano na naše centre', rekao je Tihomir Zec, pročelnik Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

No, prije korištenja, morat će proći stručnu obuku.

'Nije to kao snimanje pira. Treba operater ne samo znat dignut drona i snimit, nego i prenijet snimku u operativnu centar s lokacije da bi se mogle donijet odluke', rekao je Sven Gotovac, profesor na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

Vrijednost nove opreme veća je od milijun i 400 tisuća eura.

