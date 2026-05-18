Porezna prihvatila više od 60.000 žalbi za porez na nekretnine! Koliko će novca biti vraćeno građanima?

Porezna uprava prihvatila je većinu žalbi na pogrešna rješenja koja su poslali za porez na nekretnine. Građanima koji su poslali prigovor sve ostaje po starom, a onima koji su porez greškom Porezne platili - novac će biti vraćen.

Podsjetimo, Porezna je rješenja slala za stanove i kuće u kojima građani žive.

"Svi građani koji su dobili rješenja o poništenju prvotno dobivenog rješenja ne moraju platiti porez na nekretnine. Ako govorim o brojkama, to je na milijun i 300 tisuća nekretnina koliko je Porezna preuzela i obradila u ovom postupku utvrđivanja poreza na nekretnine od jedinica lokalne samouprave - nekakvih 5 posto odnosno, govorimo o 72.000 žalbi od kojih je više od 60.000 usvojeno, a za onaj jedan manji dio radimo još dodatne provjere kako bi svima žalbe bile ispravno provjerene i riješene", rekla je Sarajka Stanić, voditeljica službe u Središnjem uredu Porezne uprave.

Povrat onima koji su platili, bez dodatnog zahtjeva

Stanić je istaknula da je od ukupnog broja izdanih rješenja porez na nekretnine porez platilo 4800 građana, a da nisu bili u obvezi platiti ga.

"Za njih više od 4000 već je izvršen povrat tog uplaćenog poreza. Do kraja tjedna računamo da će i za preostalih 700-tinjak građana biti izvršen povrat poreza tako da su se povrati rješavali bez ikakvog dodatnog zahtjeva", rekla je Stanić dodajući da su oni kojima je rješenje poništeno odmah dobili i povrat sredstava na račun.

"Govorimo o 800.000 eura koji su građani uplatili, a kojima je vraćen odnosno, kojima će do kraja ovog tjedna biti vraćen novac u cijelosti", rekla je Stanić, napominjući da je postupak prigovora završen.

"Svi prigovori koji su udovoljavali uvjetima da ih se usvoji i da se rješenja ponište su - jedan mali dio prigovora je ostao na dodatnu provjeru - u smislu provjere boravišta od Ministarstva unutarnjih poslova, što smo već zapravo odradili, i to su nekakvih najčešći žalbeni slučajevi odnosno, najveći slučajevi žalbenih razloga zbog kojih su obveznici i podnosili prigovore na ova rješenja tako da je tu potrebno napraviti jednu dodatnu provjeru da nitko ne bi ostao oštećen", zaključila je Stanić.

Sva rješenja se dostavljaju poreznim obveznicima, a u slučaju da ih još nisu zaprimili, rješenja mogu očekivati do kraja ovog tjedna ili eventualno do početka idućeg tjedna. Napominje se da od rješenja poslanih krajem veljače postoji mogućnost da jedan posto građana još nije zaprimio ta rješenja, a kada ih zaprime, imaju rok za prigovor, ako smatraju da rješenje nije osnovano.