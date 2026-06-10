FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BUBREG ZA BURGER /

SP za imućne: Pogledajte cijene piva i hot-doga na prvoj utakmici Hrvatske

SP za imućne: Pogledajte cijene piva i hot-doga na prvoj utakmici Hrvatske
×
Foto: Mark Felix/AFP/Profimedia

Na svakom SP navikli smo na veliki broj engleskih navijača, a očekujemo brojne i naše navijače

10.6.2026.
8:19
Sportski.net
Mark Felix/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u SAD na Svjetsko prvenstvo, a 17. lipnja u 22 sata po hrvatskom vremenu Vatrene očekuje i prva utakmica.

Naša će reprezentacija odmah snage odmjeriti s favoritom skupine Engleskom u Dallasu. Na AT&T stadionu u Arlingtonu u blizini Dallasa, inače domu NFL franšize Dallas Cowboys, Vatrene čeka velika vrućina, ali to bi trebalo biti riješeno krovom koji stadion posjeduje, a probitak sunčevih zraka trebali bi spriječiti zastori koji su domaćini obećali. 

Na svakom SP-u navikli smo na veliki broj engleskih navijača, a očekujemo brojne i naše navijače prije svega zbog hrvatske zajednice u SAD-u. Engleski The Sun zavirio je u cijene piva koje očekuju navijače, a one su oko 16-17 dolara za jedno točeno pivo (oko 14 eura). Veličina piva nije pola litre već 473 ml odnosno 16 unci (oz). Za Engleze je to veći problem jer su oni navikli na pinte (591 ml).

Za vodu će na AT&T-u navijači morati izdvojiti 7 eura, a hot dog je gotovo osam, dok se za burger mora platiti čak 14,5 eura. 

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaEngleska Nogometna ReprezentacijaDallasCijene
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike