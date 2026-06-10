SP za imućne: Pogledajte cijene piva i hot-doga na prvoj utakmici Hrvatske

Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u SAD na Svjetsko prvenstvo, a 17. lipnja u 22 sata po hrvatskom vremenu Vatrene očekuje i prva utakmica.

Naša će reprezentacija odmah snage odmjeriti s favoritom skupine Engleskom u Dallasu. Na AT&T stadionu u Arlingtonu u blizini Dallasa, inače domu NFL franšize Dallas Cowboys, Vatrene čeka velika vrućina, ali to bi trebalo biti riješeno krovom koji stadion posjeduje, a probitak sunčevih zraka trebali bi spriječiti zastori koji su domaćini obećali.

Na svakom SP-u navikli smo na veliki broj engleskih navijača, a očekujemo brojne i naše navijače prije svega zbog hrvatske zajednice u SAD-u. Engleski The Sun zavirio je u cijene piva koje očekuju navijače, a one su oko 16-17 dolara za jedno točeno pivo (oko 14 eura). Veličina piva nije pola litre već 473 ml odnosno 16 unci (oz). Za Engleze je to veći problem jer su oni navikli na pinte (591 ml).

Za vodu će na AT&T-u navijači morati izdvojiti 7 eura, a hot dog je gotovo osam, dok se za burger mora platiti čak 14,5 eura.