RTL Danas u policijskoj potrazi za ubojicom iz Drniša: 'Bili smo nadomak mjesta gdje se kretao'

GRAD JE BIO PUST /

Jučer je Drniš bio gotovo pust zbog tjeskobe, zbog psihoze, što je ubojica na slobodi, što se za njim traga. Iako se zapravo nije ni moglo pretpostaviti da je toliko blizu, da je u Gradu i da je blizu ljudi. Danas kada je on uhićen, taj šok je pomalo popustio i tek sada je sve preplavila tuga.

Svugdje u gradu su spuštene zastave na pola koplja, viju se i crne zastave. Osmrtnice nesretnog mladića su po cijelom gradu. Razgovarali smo s njegovim ravnateljem škole, s njegovom razrednicom. Nitko od njih ne može vjerovati da se to dogodilo upravo njemu. Riječ je bila o izvrsnom učeniku, izvanrednom djetetu, omiljenom, dolazi iz obitelji koju svi hvale, riječ je o jednoj vrijednoj i poštenoj obitelji.

Djeca se sutra vraćaju u školu i svi oni su povezani. Dobar dio njih je bio na jednoj rođendanskoj zabavi jednog od vršnjaka. Tamo ih je zapravo i zatekla ta vijest o tragičnom događaju. Ravnatelj nam je kazao da je neophodno da dođe i krizni tim u školu, da su oni mladi ljudi u formativno dobi i da im moraju pomoći na sve moguće načine jer je pitanje na koji način se i može ova trauma manifestirati kod njih.

Policijska akcija za ubojicom

Noćas smo pratili policijsku akciju za ubojicom. Grad je bio pust. Policija je bila na svakom koraku. Mi smo bili u rubnom dijela Drniša. Držali smo se s jednom grupicom uznemirenih građana. Oni su pretpostavljali, kud je mogao proći jer je netom prije toga prošla policija s policijskim psima koji su nanjušili trag bjegunca. Oni su tada kalkulirali je li riječ o tome da je možda prošao i prije ubojstva jer je tu stalno prolazio pa je to pse sve navelo na taj trag. Međutim, kasnije se ispostavilo da smo bili možda svega 200 metara od mjesta gdje se on kretao, odnosno gdje je pao u ruke policiji.

Cijelo to vrijeme je baš sablasno djelovalo i to što je nad gradom nadlijetao helikopteri. Čuo se samo zvuk tog policijskog helikoptera koji je bio s termovizijskom kamerom. No, policajci, specijalci i interventna policija bili su raspoređeni na svakom koraku i doslovno su ga dočekali nekih 50 metara od njegove kuće. Izgleda da se ipak vraćao ponešto kući.