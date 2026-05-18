Jagoda iz Drniša: 'Nije me bilo strah, imam u torbici elektrošoker i vezice'

'AKO MI PRIĐE...' /

Uhićen je ubojica Kristijan Aleksić, za kojim je policija tragala cijelu nedjelju. Noćas oko 2.30 sati uhvaćen je na području Drniša. Ruku vezanih na leđima, Aleksić je nakon saslušanja u policiji u Drnišu, odveden u policijsku postaju u Šibenik, nakon čega će biti predan pritvorskom nadzorniku. Pronađen je u blizini svoje kuće, gdje ga je snimio dron. Uz sebe je imao vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 centimetara.

Osumnjičen je za ubojstvo 19-godišnjeg mladića Luke Milovca. U potrazi je sudjelovao velik broj policajaca, pasa tragača, i sva raspoloživa oprema i uređaji, uključujući helikopter i dronove.

Jagoda iz Drništa - 'Nije me bilo strah, imam elektrošoker'

RTL Danas razgovarao je sa stanovnicima Drniša. "Nije on bio daleko, tu je 100, 200 metara bio čitavo vrijeme. Oko dva sata, bili smo s policijom i onda je izašao", objasnio je Mile Čupić.

Jagoda Ramljak pak ističe kako ju nije bilo strah: "Ne, ja imam u torbici šoker i vezice ako mi priđe. Baš su me jučer gosti pitali što bi ti, a ja kažem - 'ništa, imam elektrošoker'."