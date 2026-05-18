Je li sigurno drogiranje edukacija ili provokacija? Spot o 'sigurnoj konzumaciji' izazvao lavinu reakcija

"Pravilnu dozu saznam tako da uzmem od pouzdanog izvora, proučim koliko je uobičajena doza i ne ponesem više od toga na party".

Čuje se to u spotu udruge Attack koji je izazvao zgražanje velikog dijela javnosti koja poručuje kako se ovime potiče drogiranje.

U spotu sudjeluje nekoliko udruga koje otvoreno govore što i kako dijele po klubovima.

"Dijelimo naše tripsitters paketiće u kojem se nalazi papirnata slamka za sigurno ušmrkavanje, grožđani šećer s magnezijem, čepići za uši, kondomi. Također se trudimo i paziti na ljude koji izlaze, osigurati im nekako siguran smještaj do doma, pomoć im naći prijatelje ukoliko su se izgubili, i u najgorem slučaju zvati hitnu ako je to potrebno", rekli su u spotu.

Objašnjenje sudionika spota

"Naš cilj je smanjiti štetu i spriječiti tragedije. Mislimo da je naivno misliti da mladi nisu u kontaktu s drogama, kada naš rad na terenu i sva dosadašnja istraživanja jasno pokazuju da jesu. Sada je samo pitanje hoće li informacije o sigurnijoj konzumaciji dobivati kroz nekakve stručne i provjerene izvore ili kroz nekakve mitove ili nekakvo vršnjačko prenošenje informacija, koje definitivno nije sigurno", rekao je Andrej Rupnik iz udruge Terra.

"Smanjenje štete ne potiče konzumaciju, jednako kao što ni edukacija o sigurnom spolnom ponašanju ne potiče seks, nego samo smanjuje rizike", rekla je Maša Serdarević, djelatnica udruge Terra koja radi na Tripsitters programu.

Spot je izradio Autonomni kulturni centar Attack, neprofitna i nevladina udruga građana aktivna u radu s mladima. Djeluju od 1997. godine, a osnovni motiv im je, navode, omogućiti mladima prostor za autentično stvaralaštvo i izražavanje te aktivizam.

Glavna načela su im poštovanje, različitost stavova, misli i ideja, uz slobodu izbora. Pitali smo ih zašto su se odlučili na ovakav spot, no odgovor nismo dobili.

Grad Zagreb financirao projekt

Grad Zagreb financirao je projekt centra Attack s pet i pol tisuća eura. Od spornog spota se ograđuju.

"Grad Zagreb ne odobrava ovakvu vrstu sadržaja kao poruku mladima. Udruga je bila dužna dostaviti predmetni video nadležnom gradskom uredu na prethodnu suglasnost, što nije učinila. Temeljem uvida u prijavljeni sadržaj i projektni opis, utvrđeno je da je projekt u svojoj koncepciji uključivao elemente smanjenja štete", rekli su iz Grada.

Iako u Hrvatskoj postoje jasne smjernice kako smanjiti štete i rizik od upotrebe droge, iz Grada Zagreba poručuju kako ne smatraju prihvatljivim da se u javno financiranim projektima konzumacija ilegalnih supstanci prezentira kao nešto normalno, osobito ako je riječ o detaljnom opisivanju načina konzumacije droge.

Građani podijeljeni

"Takvo je vrijeme, znate ovo je 21. stoljeće i susrećemo se sa svim i svačim, dakle možda je bolje i svrsishodnije uputit mlade ljude ako dođu u doticaj, kontakt na koji način reagirat, eventualno kako koristiti", smatra Željko.

"To je nakaradno. Mislim ja ne znam je li se to namjerno radi ili provokacija ili da se izazove gledanost tih spotova, ali poruka je vrlo vrlo loša", rekla je Dubravka.

'Nije normalno'

Za ovakvu vrstu kampanje nikako nije najpoznatiji borac protiv zloporabe droge koji je izliječio na stotine mladih i vratio ih u život.

"To dakako nije normalno, jer se sugerira određeno ponašanje, umjesto da preko medija se isključivo treba govoriti o štetnim posljedicama, i čak osobu prikazivati kao slabu ličnost, neodređenu, nejasnog stava u samozaštiti zdravlja, neuku koja nije pročitala da se to ne isplati. Mediji u tom smislu to moraju reklamirati", rekao je psihijatar Slavko Sakoman.

Političari zgroženi

Iz stranke MOŽEMO, ali i iz SDP-a, danas nisu htjeli komentirati spot. Ostali su, blago rečeno, zgroženi.

"Recite vi meni - što će pomisliti prosječni hrvatski tinejdžer kada to vidi? Drogiranje je opasno, izrazito štetno ili gle, pa možda se mogu i sigurno drogirati, možda postoje neki ljudi koji će mi u tome pomoći, možda mogu sigurno eksperimentirati", rekla je zastupnica u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Dragana Turkalj iz stranke DRITO.

"Grad Zagreb plaća promociju drogiranja i pokušava prodati građanima to kao nešto progresivno. Drogiranje nije progresivno, drogiranje je zakonom zabranjeno. Ja svoju djecu učim a isto tako ih odgajam da se maknu od droge, a Tomašević im poručuje drogirajte se ali sigurno", rekao je Ivan Matijević, predsjednik zagrebačkog HDZ-a.

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o ovoj temi danas se nisu htjeli oglasiti. Prema nacionalnoj strategiji do 2030. godine Hrvatska razvija pristup ovisnostima koji uz prevenciju i liječenje obuhvaća i mjere smanjenje šteta i rizika. Ali njime se ne potiče konzumacija već se pazi na zaštitu zdravlja i sprečava teže posljedice.