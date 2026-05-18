Nemojte zanemariti stopala: Pojava koja izgleda bezazleno može izazvati brojne bolove

Većina ljudi ne razmišlja previše o svodu stopala, sve dok se ne pojavi bol. Stopalo bi trebalo imati luk koji podupire poravnanje tijela, štiti od udaraca i pomaže pri hodu po neravnim površinama. Ipak, otprilike 25 posto odraslih osoba ima ravna stopala, medicinski poznata kao pes planus.

To znači da nemaju izražen svod, zbog čega tabani pri stajanju gotovo u potpunosti dodiruju tlo. Iako su često bezbolna i bezopasna, ravna stopala mogu uzrokovati niz zdravstvenih problema koji utječu na cijelo tijelo.

Razumijevanje i uzroci spuštenog svoda

Svod stopala djeluje kao opruga između prednjeg i stražnjeg dijela stopala, raspršujući sile koje nastaju pri kretanju. Kada taj svod oslabi ili se uruši, tijelo prolazi kroz niz kompenzacijskih promjena koje mogu dovesti do nelagode. Sva se djeca rađaju s ravnim stopalima, a svodovi se najčešće razviju do šeste godine života, no kod nekih se nikada u potpunosti ne formiraju.

Uzroci mogu biti genetski, no ravna stopala mogu biti i stečena. Ozljede kostiju ili tetiva, starenje i slabljenje ligamenata te određena zdravstvena stanja poput reumatoidnog artritisa, dijabetesa i pretilosti mogu povećati rizik od njihovog razvoja. Mnogi ljudi s ravnim stopalima ne osjećaju nikakve simptome, no stanje može uzrokovati bolove u stopalima i gležnjevima, promijeniti hod i držanje te povećati rizik od ozljeda.

Neočekivana veza: Ravna stopala i bolovi u koljenima

Osim očitih problema sa stopalima, ravni tabani mogu imati značajan utjecaj na zglobove koji se nalaze iznad njih, prvenstveno na koljena. Zbog promijenjene mehanike hoda, osobe s ravnim stopalima sklonije su razvoju artritisa u koljenima i kukovima. Tijelo pokušava kompenzirati nedostatak svoda preraspodjelom težine, što može poremetiti poravnanje cijele noge i dovesti do bolova koji sežu sve do donjeg dijela leđa.

To potvrđuje i velika znanstvena studija provedena na gotovo dvije tisuće starijih osoba, koja je otkrila izravnu vezu između oblika stopala i zdravlja koljena. Rezultati su pokazali da osobe s najizraženijim ravnim stopalima imaju 1,3 puta veće izglede za učestalu bol u koljenu te čak 1,4 puta veće izglede za oštećenje hrskavice na unutarnjoj (medijalnoj) strani koljenskog zgloba. Studija je također utvrdila da rizik raste s time koliko je stopalo ravno. U usporedbi s osobama s visokim svodom, oni s najravnijim stopalima imali su gotovo dvostruko veći rizik od oštećenja hrskavice. Znanstvenici vjeruju da to nije samo posljedica nepravilnog položaja koljena, već i toga što ravna stopala uzrokuju rotaciju potkoljenice prema unutra, stvarajući dodatni stres na zglob.

Kada potražiti pomoć i kako si olakšati

Liječenje nije uvijek potrebno, pogotovo ako nema bolova. Međutim, preporučuje se posjet liječniku ako osjetite bol, ukočenost ili slabost u stopalima, ako imate problema s ravnotežom ili ako primijetite da su vam se stopala izravnala tek u odrasloj dobi, posebno nakon ozljede, piše HuffPost.

Ako je liječenje potrebno, ono najčešće uključuje konzervativne metode. Prvi korak je nošenje potporne obuće s dobrom potporom za svod. Ortopedski ulošci, bilo kupljeni ili izrađeni po mjeri, mogu pružiti dodatnu potporu, smanjiti pritisak na tetive i ispraviti poravnanje stopala. Fizikalna terapija, uz vježbe istezanja i jačanja, može pomoći u rješavanju mišićne neravnoteže. Smanjenje tjelesne težine također može značajno smanjiti opterećenje na stopala i ublažiti simptome. U rijetkim i teškim slučajevima, kada druge metode ne daju rezultate, može se razmotriti i kirurški zahvat.

Iako su ravna stopala česta pojava, važno je biti svjestan njihovog potencijalnog utjecaja na ostatak tijela. Obraćanje pažnje na zdravlje stopala i pravovremeno traženje savjeta ako se pojavi bol može spriječiti ozbiljnije probleme i sačuvati zdravlje koljena i kukova u budućnosti.

