Stručnjaci za govor tijela: Znate li što vaše držanje govori o vašem samopouzdanju?

Uspravno sjedenje prije važnog sastanka nije samo gesta kojom se ostavlja profesionalniji dojam. Istraživanja pokazuju da se time postiže mnogo više: šalju se snažni signali mozgu koji mogu promijeniti način na koji se osoba osjeća.

Veza između položaja tijela i mentalnog stanja nije samo narodna mudrost, već znanstveno utemeljena činjenica koja otkriva da male promjene u držanju mogu donijeti značajnu razliku u samopouzdanju i raspoloženju pojedinca.

Dvosmjerna veza između uma i tijela

Psihološki koncept poznat kao utjelovljena spoznaja objašnjava da ljudski um i tijelo funkcioniraju kao dvosmjerni sustav. Ne samo da misli i emocije utječu na fizičko stanje, već je i obrnuto: način na koji se tijelo drži aktivno oblikuje misli i osjećaje, piše Science Direct.

Kada se zauzme uspravan, otvoren stav, s opuštenim ramenima i podignutom glavom, živčani sustav šalje mozgu povratnu informaciju. Mozak taj položaj interpretira kao podatak o sigurnosti i sposobnosti te prilagođava psihološko stanje u skladu s tim. S druge strane, pogrbljena ramena i skupljen prsni koš mozgu signaliziraju poraz ili prijetnju, što može pojačati osjećaj bespomoćnosti i niskog samopouzdanja.

Fenomen 'moćnih poza'

Prije desetak godina, istraživanje o takozvanim "moćnim pozama" postalo je globalni fenomen. Originalna studija tvrdila je da stajanje u pozi superheroja na samo dvije minute može izazvati mjerljive hormonalne promjene: porast testosterona i pad kortizola, hormona stresa. Međutim, kasnija istraživanja s većim brojem sudionika nisu uspjela dosljedno ponoviti te hormonalne nalaze.

No, dok su se tvrdnje o hormonima pokazale neutemeljenima pod težinom znanstvene provjere, jedan je učinak ostao postojan. Sudionici koji su zauzimali ekspanzivne, otvorene položaje dosljedno su izvještavali da se osjećaju moćnije i samopouzdanije od onih u skupljenim pozama. Ta razlika je ključna; osjećaj samopouzdanja utječe na način govora, pregovaranja i nošenja s izazovima. Iako ne postoji jednostavno biološko objašnjenje, psihološki učinak držanja tijela stvaran je i koristan.

Utjecaj držanja na raspoloženje i stres

Osim na samopouzdanje, držanje tijela izravno utječe i na opće raspoloženje. Uspravna postura povezana je s poboljšanim raspoloženjem, više pozitivnih emocija i smanjenim osjećajem umora.

Suprotno tome, pogrbljenost potiče prisjećanje negativnih sjećanja i depresivnije obrasce razmišljanja. Jedan od ključnih mehanizama iza ovog fenomena je disanje. Pogrbljen stav komprimira prsni koš i ograničava kretanje dijafragme, što dovodi do plitkog disanja. Tijelo plitko disanje tumači kao znak prijetnje i aktivira reakciju "bori se ili bježi". Uspravan stav, s druge strane, oslobađa dijafragmu, omogućujući duboko i sporo disanje koje signalizira sigurnost i smirenost.

Male promjene čine veliku razliku

Svijest o vlastitom držanju prvi je korak prema promjeni. U svakom trenutku moguće je napraviti brzu provjeru držanja, obraćajući pozornost na to jesu li stopala na podu, je li kralježnica izdužena te jesu li ramena opuštena. Za dugoročno poboljšanje, vježbe poput izdržaja (plank) jačaju mišiće trupa koji su ključni za potporu kralježnici, dok redovito istezanje prsnih mišića pomaže ublažiti napetost koja ramena vuče prema naprijed.

U trenucima stresa, poput teškog razgovora, preporučuje se jednostavan dvominutni reset: raskrižiti ruke i noge, ispraviti kralježnicu i duboko udahnuti nekoliko puta. Ovaj suptilni pomak može prekinuti tjelesni odgovor na stres i pomoći u postizanju osjećaja prisebnosti.

Svjesnim uspravljanjem ne mijenja se samo percepcija pojedinca od strane drugih, već se mijenjaju i unutarnji signali koji oblikuju osobni osjećaj i samopoimanje. Ponekad je, za postizanje osjećaja snage, dovoljno samo zauzeti uspravniji stav.

