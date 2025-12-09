Ovo je najtoksičniji trend u spojevima? 'Noćna mora koju su mnogi iskusili'

Iako se na nove termine koji navodno dominiraju internetskim raspravama o vezama ponekad gleda sa sumnjom jer se čine kao nešto što nitko u stvarnom životu ne govori, s najnovijim trendom to nije slučaj. Čini se da je "ghostlighting", o kojem piše i Cosmopolitan, i više nego stvaran.

Što je zapravo ghostlighting?

Ova kovanica, nastala spajanjem dviju dobro poznatih toksičnih praksi, "ghostinga" (nestajanja bez traga) i "gaslightinga" (psihološke manipulacije kojom vas se navodi da sumnjate u vlastiti razum), opisuje posebno podmukao scenarij.

Ghostlighting se događa kada osoba s kojom se viđate jednostavno nestane ili se postupno prestane javljati, da bi se nakon nekog vremena iznenada ponovno pojavila i započela razgovor kao da se ništa nije dogodilo.

Ako se usudite pitati gdje je bio, "ghostlighter" će vas dočekati s čuđenjem. Možda će poricati da je prošlo puno vremena ili će vas optužiti da pretjerujete. Često će se braniti pasivno-agresivnim komentarima poput: "Nisam znao da se moramo čuti svaki dan" ili "Nisam znao da ti treba toliko pažnje".

Bez obzira na taktiku, cilj je isti: natjerati vas da posumnjate u vlastitu percepciju, realnost situacije i ispravnost svojih osjećaja. To je onaj "gaslighting" dio. Drugim riječima, ova toksična kombinacija noćna je mora koju su, nažalost, mnogi iskusili od strane bivših partnera ili u nedefiniranim odnosima.

Narančasta zastavica koja je zapravo crvena

The Washington Post nedavno je nazvao ghostlighting "narančastim alarmom" u vezama. Psihologinja dr. Sarah Gundle objašnjava da su to ponašanja suptilnija od očitih "crvenih alarma", ali u konačnici nimalo manje destruktivna.

Iako se na prvu može činiti kao manji prekršaj, dr. Gundle njegov učinak naziva "destabilizirajućim". Žrtva ovakvog ponašanja počinje sumnjati u vlastitu percepciju i preispitivati se traži li možda previše od partnera.

"Ghostlighting vas drži u stanju nesigurnosti i smanjuje vjerojatnost da ćete reagirati na ponašanje za koje instinktivno znate da je pogrešno", piše dr. Gundle. Napominje kako su žene posebno ranjive na ovu vrstu manipulacije zbog straha da će ih se etiketirati kao "zahtjevne" ili "potrebite" samo zato što očekuju osnovnu razinu dosljedne komunikacije.

Zašto je važno prepoznati ghostlighting?

Danas se mnogo raspravlja o pretjeranoj upotrebi "terapijskog žargona" i kako se termini poput "gaslightinga" ili "love bombinga" koriste olako. Iako u tim kritikama ima istine, važno je biti svjestan ovih podmuklih taktika i spreman ih prepoznati.

Takve stvari često počinju suptilno, upravo poput ghostlightinga. No, kada vas netko navede da se brinete tražite li previše od veze, to je jasan znak manipulacije osmišljene da vas natjera da pristanete na manje. I budite sigurni, na tome se neće zaustaviti. Taj narančasti alarm zapravo je jarko crven. Vrijeme je da stanete i pobjegnete glavom bez obzira!

A ako želite u potpunosti izbjeći ovakvo iskustvo, držite se jednostavnog pravila: ako se osoba koja vas je "ghostala" želi vratiti u vaš život, bolje joj je da ima prokleto dobro objašnjenje za svoj nestanak. Idealno, to objašnjenje uključuje otmicu i zatočeništvo bez pristupa mobitelu, tijekom kojeg je svaku sekundu provela slomljena mišlju da ćete pomisliti da vas je "ghostala". Sve manje od toga zaslužuje samo brzi "blokiraj" i "izbriši".

