U braku su punih 75 godina. Njihova priča počela je uz malu laž
Bračni par slavi 75. godišnjicu braka i dijeli savjete kako su svoju vezu održali svježom tijekom svih tih godina
"Morate se smijati nekim stvarima, jer ponekad postane teško. Zato smisao za humor pomaže", kaže Stanley Dvoskin (97), otkrivajući jednostavnu, ali moćnu tajnu dugovječnosti svoje veze.
Bračni par iz New Jerseyja slavi više od sedam desetljeća zajedničkog života i dijeli savjete kako su svoju vezu održali svježom tijekom svih tih godina. U razgovoru za CBS New York, Stanley i njegova supruga Leatrice (94) otkrili su kako su se upoznali i zašto je humor ključan za uspjeh.
Početak uz malu laž
Njihova priča započela je davne 1949. godine na plesu na City Collegeu na Manhattanu. Stanley, rodom iz Brooklyna, nakon zabave je povezao Leatrice i njezine prijateljice kući u Bronx.
Leatrice priznaje kako je preuzela inicijativu nakon te večeri. "Nazvala sam ga i rekla mu da sam u njegovom autu izgubila naušnice, što nije bila istina", prisjeća se ona.
"To se zove klopka", kroz smijeh dodaje Stanley.
"Rekao je da će potražiti naušnice i javiti mi se. Ubrzo me nazvao i rekao da ih nije pronašao. I tako je započela naša veza", zaključuje Leatrice.
Recept za sretan brak
Vjenčali su se godinu dana kasnije i od tada su nerazdvojni. Danas imaju tri kćeri, pet unuka i osam praunuka, a žive u stambenoj zgradi za starije osobe.
Kada je riječ o svakodnevnom životu, Stanley ima spreman odgovor na pitanje koje mu jelo supruga najradije priprema: "Rezervacije u restoranu".
Par također ističe važnost provođenja vremena zajedno, ali i odvojeno. "Svaku večer u 17 sati imamo 'happy hour'", kaže Leatrice, a Stanley dodaje: "Ja sam barmen".
Važan savjet za mlade parove
No, Dvoskinovi se brinu i da imaju vrijeme za sebe. Stanley, na primjer, svakodnevno svojim Pontiacom odlazi na desetominutno putovanje preko granice u New York, u svoju omiljenu teretanu, gdje je najstariji član.
"Zovu me gradonačelnik", ponosno kaže.
"Kad se vrati kući, imamo o nečem novom razgovarati", objašnjava Leatrice. "Ne poznajem te ljude, ali umjesto da pričamo samo o tome što koga boli, to nam daje novu temu za razgovor."
Za kraj, par ima jedan ključan savjet za sve mlade parove koji tek započinju zajednički život.
"Pažljivo slušajte što vam partner govori", kaže Stanley s nestašnim osmijehom, "a onda mu recite u čemu griješi".
Podijelite s nama u komentarima vaše savjete za dugu i uspješnu vezu ili brak.
POGLEDAJTE GALERIJU
POGLEDAJTE VIDEO: Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'