Ljubav jača od oluje: Mladenci izrekli sudbonosno 'da' na vrhu zaleđene planine

Dok većina mladenaca sanja o sunčanom danu za svoje vjenčanje, Melissa i Devon imali su drugačiju viziju. Njihov san bio je izreći sudbonosno "da" okruženi divljom, netaknutom ljepotom kanadskih Stjenjaka, s pogledom na tirkizno jezero Peyto.

Ni upozorenja na nadolazeću snježnu oluju nisu ih mogla pokolebati. S vjenčanicom i smokingom sigurno spremljenima u ruksake, 10. studenog krenuli su u avanturu koja je njihovu ljubavnu priču pretvorila u modernu bajku.

Jutro njihovog vjenčanja osvanulo je sivo. Vremenska prognoza za Nacionalni park Banff bila je sve samo ne idealna: najavljen je snijeg, vjetar brzine do 25 km/h, temperature između -1 i 8 °C te oko tri centimetra novog snijega. Njihovi fotografi, Marcin i Dorota Karpowicz, poljski bračni par specijaliziran za fotografiranje vjenčanja u prirodi, kontaktirali su par s prijedlogom da odgode ceremoniju ili pronađu zaklonjeniju lokaciju.

No, mladenka Melissa bila je odlučna. Njezin odgovor bio je kratak i jasan: "Ne, ne, ne – voljela bih ići, unatoč lošoj prognozi". Njezina nepokolebljiva želja da se vjenčaju upravo na tom mjestu, bez obzira na vremenske uvjete, bila je jasan znak da je njihova avantura tek započela. U pothvatu im se pridružio i matičar Cole Hofstra, jednako spreman prkositi vjetru i snijegu kako bi svjedočio njihovim zavjetima.

Uspon kroz mećavu

Odabrana lokacija, vidikovac Peyto Lake, zahtijevala je 30-minutno pješačenje uz uspon od otprilike 77 metara. Dok su se oblaci spuštali, a prve pahulje počele plesati u zraku, par se uputio na stazu. Svečane odjevne kombinacije nosili su u ruksacima kako bi ih sačuvali za najvažniji trenutak.

"Svi vole takve fotografije, ali samo rijetki imaju hrabrosti to i učiniti", izjavio je kasnije fotograf Marcin. "Morate nositi vjenčanu odjeću u ruksacima i nikada ne znate kakvo će vas vrijeme dočekati. Na vrhovima planina gotovo je uvijek vjetrovito i hladno."

Kada su stigli na vidikovac, presvukli su se usred snježne idile. Melissa je zablistala u jednostavnoj vjenčanici dugih rukava, ogrnuta elegantnom pelerinom obrubljenom krznom, dok se Devon odlučio za klasični crni smoking i bijelu košulju.

Zavjeti koje je nosio vjetar

Ceremonija je bila intimna i nadrealna. Dok su Melissa i Devon razmjenjivali zavjete, snježne pahulje padale su oko njih poput konfeta u usporenoj snimci. Hladan vjetar podizao je mladenkinu pelerinu, stvarajući dramatične prizore koje su vješti fotografi zabilježili objektivima. Unatoč hladnoći i vjetru koji je nemilosrdno puhao, u zraku se osjećala samo toplina njihove ljubavi i predanosti.

"Cole je održao tako dirljivu ceremoniju, unatoč divljem vjetru koji je kovitlao oko nas", napisali su kasnije fotografi na svom Instagram profilu. Fotografije koje su nastale tog dana izgledaju kao scene iz filma – par koji se drži za ruke dok oko njih pleše mećava, mladoženja koji se s osmijehom okreće prema svojoj nevjesti dok zajedno koračaju kroz duboki snijeg i nježni trenuci uokvireni dramatičnim zimskim krajolikom.

Nakon ceremonije na vrhu, par se s fotografima spustio do nekoliko obližnjih jezera gdje se vrijeme smirilo. U mirnijoj atmosferi, uz predivne odraze u vodi, snimili su još nekoliko fotografija koje će ih zauvijek podsjećati na dan kada su dokazali da je njihova ljubav spremna na sve izazove. Njihova priča, objavljena u časopisu People i mnogim drugim medijima, brzo je obišla svijet, inspirirajući mnoge da je prava ljubav zaista jača od svake oluje.

