Stručnjakinja za vjenčanja otkrila trik koji spašava šminku: 'Ovo je genijalno!'

Vjenčanja su dani ispunjeni vrtlogom emocija – od čiste sreće zbog ulaska u brak s voljenom osobom, preko radosti druženja s obitelji, pa sve do tuge zbog onih koji ne mogu biti prisutni. Kako piše Mirror, jedna od emocija koja se neizbježno pojavljuje na gotovo svakom vjenčanju su suze. Bilo da su to suze radosnice ili one uzrokovane preplavljenošću osjećajima, sigurno će se pojaviti u nekom trenutku.

Posebno emotivan trenutak često je sama ceremonija, tijekom izgovaranja zavjeta, pogotovo ako su oni osobni. Kada se to dogodi, djeveruše i kuma često nemaju slobodne ruke za papirnate maramice jer drže bukete, što znači da im se šminka može lako razmazati i ostaviti tragove na licu.

Trik koji je primijetila fotografkinja

Annette, nagrađivana fotografkinja vjenčanja iz Belfasta, podijelila je genijalan trik koji je primijetila dok je fotografirala jedno vjenčanje.

Naime, uočila je vizažisticu kako u mladenkin buket diskretno umeće štapić za uši, pripremajući se za trenutak kada bi mladenka mogla zaplakati.

"Dok sam fotografirala pripreme mladenke, primijetila sam vizažisticu kako gura štapiće za uši u buket. Zašto? Zato što, kada poteku suze radosnice (a uvijek poteku), papirnate maramice mogu razmazati šminku ili propustiti one male kutove oka. Štapići za uši, s druge strane, mogu upiti suze bez narušavanja izgleda — a nalaze se tu, u vašem buketu, spremni kada vam zatrebaju. Upravo ovakvi mali trikovi 'iza scene' čine da vjenčanje prođe puno bezbolnije."

"Dok sam fotografirala pripreme mladenke, primijetila sam vizažisticu kako gura štapiće za uši u buket. Zašto? Zato što, kada poteku suze radosnice (a uvijek poteku), papirnate maramice mogu razmazati šminku ili propustiti one male kutove oka", objasnila je Annette.

"S druge strane, štapići za uši mogu nježno upiti suze bez narušavanja makeupa, a nalaze se nadohvat ruke, skriveni u buketu, točno kada vam zatrebaju. Upravo ovakvi mali trikovi 'iza scene' čine da dan vjenčanja prođe puno bezbolnije", dodala je.

Ideja se temelji na tome da su štapići dovoljno mali da se ne vide na fotografijama i lako se mogu sakriti unutar cvjetnog aranžmana ili u džepu sakoa.

Podijeljene reakcije na društvenim mrežama

Ovaj savjet podijelili su deseci profesionalaca iz svijeta vjenčanja, a mnogi su ga opisali kao "genijalan" i "odličnu ideju".

Ipak, drugi su se našalili kako bi im trebalo puno više od jednog štapića za uši da obuzdaju suze te su podijelili vlastita iskustva i savjete.

Jedna je osoba komentirala: "Ovo je genijalno!", dok je druga dodala: "Meni štapić za uši ne bi ništa pomogao. Plakala sam kao kišna godina. Trebala mi je cijela rola toaletnog papira za moje suze!".

Treća je napisala: "Stvarno dobar savjet. Trebat će mi kao mladenki". Jedna od korisnica je zaključila: "Proplakala sam cijelu ceremoniju. Da mogu sve ponoviti, trebala bih cijelu kutiju maramica uguranu u dekolte".

Iako možda nije rješenje za svakoga, ovaj jednostavan i domišljat trik svakako je nešto što buduće mladenke, kume i djeveruše mogu imati na umu kako bi osigurale da im šminka ostane besprijekorna tijekom cijelog dana.

