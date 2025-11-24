Ne želite pozvati majku i svekrvu na djevojačku? Stručnjakinje savjetuju što učiniti

Odluka o pozivanju majke i buduće svekrve na djevojačku večer predstavlja osjetljivo pitanje za mnoge buduće mladenke.

Iako ne postoje strogo definirana pravila za organizaciju djevojačke večeri, nepisane društvene norme imaju značajan utjecaj. Proces sastavljanja popisa uzvanika, a osobito odluka o tome koga pozvati, a koga ne, može postati izvor stresa, pogotovo kada su u pitanju članovi obitelji.

Jedna od najčešćih dilema jest treba li na popis uvrstiti majku mladenke i majku mladoženje. Postavlja se pitanje predstavlja li njihovo izostavljanje kršenje bontona ili je to isključivo osobna odluka mladenke, posebice ako planirane aktivnosti nisu primjerene za starije generacije.

Djevojačke večeri danas

Kultura vjenčanja doživjela je značajne promjene tijekom proteklih desetljeća, s naglaskom na personalizaciji cjelokupnog iskustva za zaručeni par. Tradicionalni običaji sve se više prilagođavaju ili zamjenjuju događajima koji odražavaju osobni stil mladenaca. Djevojačke večeri također slijede taj trend, evoluirajući od nekadašnjih tradicionalnih okupljanja.

Danas djevojačka večer predstavlja važan oblik osobnog izražavanja, jednako kao i samu proslavu. Spektar aktivnosti je širok: od opuštajućih vikenda u spa centrima i luksuznih putovanja, do pomno osmišljenih tematskih zabava. Utjecaj društvenih mreža dodatno je potaknuo trend organiziranja vizualno atraktivnih i raskošnih proslava. Nekadašnje skromno okupljanje bliskih prijateljica transformiralo se u značajan događaj posvećen slavljenju individualnosti buduće mladenke.

Osobna odluka ili društveno pravilo?

Odluka o pozivanju starijih članova obitelji, prvenstveno majke i buduće svekrve, u svojoj je suštini osobna i ovisi o specifičnim okolnostima. S obzirom na to da svaka obitelj ima jedinstvenu dinamiku, mladenka najčešće može procijeniti kakve bi bile reakcije ako bi majke bile isključene iz proslave.

Stručnjakinja za bonton Laura Windsor, objasnila je za HELLO!: "Društveno je prihvatljivo ne pozvati majku ili buduću svekrvu na djevojačku večer. Važno je da one to znaju unaprijed te da ste spremni organizirati zasebno, mirnije okupljanje sa starijim članovima obitelji kako bi se svi osjećali uključenima i zadovoljnima. Mnogi se parovi odlučuju i za neformalna okupljanja bez darivanja, kako bi gostima olakšali financijski teret vjenčanih poklona. Iz istog razloga, radi uštede, neki parovi odlučuju zajedno proslaviti momačku i djevojačku večer."

Terapeutkinja za odnose Nia Williams slaže se s tim stavom i dodaje: "Preporučila bih da se stariji članovi obitelji ne pozivaju na djevojačku večer jer bi to trebao biti događaj rezerviran za prijateljice. Ovisno o dobi mladenke, njihova prisutnost može atmosferu učiniti suzdržanijom i manje opuštenom za sve uzvanike."

Ključni faktori za donošenje odluke

Konačna odluka zahtijeva pažljivo razmatranje više čimbenika. Preporučuje se uzeti u obzir planiranu atmosferu proslave te prirodu odnosa s majkom i budućom svekrvom. Ako su one društvene osobe koje uživaju u takvoj vrsti događaja, njihova prisutnost može obogatiti proslavu i doprinijeti cjelokupnom iskustvu.

Jednako je važno razmotriti i sam koncept djevojačke večeri. Aktivnosti poput opuštene večere, spa vikenda ili mirnijeg putovanja predstavljaju prikladno okruženje u koje se majke mogu lakše uključiti.

S druge strane, proslave koje uključuju cjelonoćne izlaske ili specifične tematske aktivnosti primjerenije su za uži krug prijateljica. Takvi događaji mogu biti naporni za starije uzvanike, što može stvoriti dodatan pritisak na mladenku koja bi se mogla osjećati odgovornom za njihovu dobrobit. Kada proslava podrazumijeva aktivnosti namijenjene isključivo mlađoj generaciji, svrha je omogućiti mladenki da se opusti u društvu vršnjakinja, bez opterećenja obiteljskom dinamikom.

Ograničavanje popisa uzvanika isključivo na prijateljice može biti i preventivna mjera za izbjegavanje potencijalnih napetosti između majke i buduće svekrve, ako njihov odnos nije u potpunosti skladan. Time se osigurava da fokus događaja ostane isključivo na mladenki i njezinoj proslavi.

Nia predlaže: "Organizirajte proslavu zaruka, popodnevni čaj ili zajednički odlazak u spa centar za širi krug obitelji i prijatelja. Takvi odvojeni događaji omogućuju da se svi osjećaju uključeno i cijenjeno, čime se kompenzira njihovo neprisustvovanje na djevojačkoj večeri i potvrđuje njihova važnost u životu mladenke."

Ključno je pristupiti ovoj temi s razumijevanjem i taktom. Prilikom priopćavanja odluke, korisno je objasniti razloge, primjerice navodeći kako smatrate da im planirane aktivnosti ne bi u potpunosti odgovarale. Ujedno, najava organizacije drugog, prikladnijeg druženja može značajno ublažiti potencijalno razočaranje.

Savjeti za kume i djeveruše

Za kume i djeveruše koje sudjeluju u organizaciji, Laura nudi nekoliko praktičnih savjeta: "Danas je u potpunosti prihvatljivo koristiti digitalne kanale, poput WhatsApp grupa, za organizaciju umjesto slanja formalnih pozivnica. To pojednostavljuje komunikaciju i povećava transparentnost procesa. Organizacija djevojačke večeri tradicionalno je zadatak kume i djeveruša. Nužno je konzultirati se s mladenkom prije konačnog definiranja popisa uzvanika kako bi se izbjegli nesporazumi i narušavanje odnosa. Posljednje što mladenka treba uoči vjenčanja jest opterećenje rješavanjem nesuglasica s prijateljima ili obitelji."

Problem često ne proizlazi iz kršenja bontona, već iz neispunjenih očekivanja. Zbog toga je presudno unaprijed razumjeti očekivanja članova obitelji. Uspješno upravljanje tim očekivanjima ključan je korak u minimiziranju potencijalnih negativnih reakcija vezanih uz popis uzvanika.

Laura zaključuje podsjetnikom za mladenke: "Ne postoje strogo propisana pravila - najvažnije je težiti rješenju s kojim će sve uključene strane biti zadovoljne, kako bi se izbjegle neugodne situacije ili povrijeđeni osjećaji. Mogućnost pogreške uvijek postoji, no ključno je reagirati pravovremeno i efikasno riješiti eventualne nesporazume."

