Noć prije vjenčanja spavala s drugim pa supruga ostavila na medenom mjesecu

Amy Holyoake (31) iz Leedsa provela je noć s glazbenikom kojeg je upoznala na TikToku, i to samo nekoliko sati prije nego što je izrekla sudbonosno “da”, prenosi Daily Star.

Kaže da je već dugo sumnjala u svoju šestogodišnju vezu, a kada su nakon zaruka u siječnju 2019. odredili datum vjenčanja, odmah je osjetila žaljenje. Majka dvoje djece počela je razmjenjivati poruke s novim muškarcem svega dva mjeseca prije vjenčanja, a večer prije nego što je trebala krenuti prema oltaru, ponovno mu se javila – jer se, kaže, “zaljubila u njega”.

Amy priznaje da ju je obuzeo “ogroman osjećaj krivnje i zbunjenosti”, ali je svejedno odlučila otići pred oltar iz straha da ne razočara obitelj i prijatelje. Na medenom mjesecu u Scarboroughu suprugu je rekla da želi razvod, a po povratku mu je priznala prevaru.

Ljubavnika je upoznala na TikToku

"Ne mogu reći da žalim zbog onoga što se dogodilo večer prije vjenčanja, iako to zvuči grozno. Mislim da se bez toga možda nikad ne bih oslobodila. Bila sam iscrpljena, izgubljena i nisam se osjećala shvaćeno. Čim smo odredili datum, znala sam da radim pogrešku. Prijatelji su mi govorili da sam trebala otići ranije. Kad sam sama, osjećam se snažnije, a u toj vezi sam se osjećala slabo, gotovo nevidljivo", priznala je Amy.

Kaže da je svog novog partnera otkrila slučajno, dok je slušala njegovu glazbu na TikToku.

"Njegove pjesme su me potpuno smirile. Poslala sam mu poruku dok je bio “uživo” i napisala da mu je glazba prekrasna. Odgovorio mi je, a ja sam mu rekla da se udajem. Pokušala sam da ostanemo samo prijatelji, ali emocije su bile previše jake. Vodili smo duboke, iskrene razgovore kakve nisam imala godinama", rekla je.

Foto: Ingram Publishing, Ingram Publishing/alamy/profimedia

Obuzeta krivnjom i zbunjenošću

Amy je shvatila da se potpuno zaljubila nakon što je otišla na jedan od njegovih nastupa i to priznala prijateljima, koji su joj savjetovali da otkaže vjenčanje. No, nije htjela razočarati druge.

"Noć prije vjenčanja poslala sam mu poruku i on je došao. Spavali smo zajedno, a otišao je oko pet ujutro. Bila sam prepuna krivnje i zbunjenosti. Nisam mogla vjerovati da se to događa meni. Taj je dan bio jako emotivan, nisam znala što da radim", ispričala je.

Danas, nakon razvoda, Amy poručuje svima koji sumnjaju u svoj brak da slušaju intuiciju.

"Dva dana nakon što smo stigli na medeni mjesec pokušala sam prekinuti. On je rekao da se i sam tako osjeća, da je naš odnos više nalik prijateljstvu. Htio je pokušati popraviti stvari, ali rekla sam mu da zaslužuje bolje. Svakoj ženi koja ima i najmanju sumnju rekla bih da ne stupa u brak. Danas se osjećam odlično – mogla sam to učiniti na bolji način, ali nisam planirala da se ovako dogodi", zaključila je.

