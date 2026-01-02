Cardi B opet u centru skandala, ovoga puta zbog partnera: Navodno je gušio kuharicu

Američki nogometaš Stefon Diggs (32), zvijezda New England Patriotsa i partner reperice Cardi B (33), našao se u velikom skandalu nakon što ga je osobna kuharica optužila za brutalni napad u njegovoj luksuznoj vili u Massachusettsu.

Prema sudskim dokumentima koje je objavio New York Post, Stefon je 2. prosinca navodno gušio kuharicu i bacio je na krevet tijekom sukoba oko plaće. Žena tvrdi da je Diggs rukom omotanom oko njezina vrata pokušao zaustaviti njezino disanje, dok je ona osjećala da bi mogla onesvijestiti se. Nakon toga, kuharica je rekla da još uvijek nije dobila plaću, a Diggs je navodno odgovorio da “laže” i napustio sobu.

Incident je potaknuo ženu da 16. prosinca prvo prijavi slučaj policiji, a tjedan dana kasnije odlučila je podnijeti tužbu, i to nakon što je u početku oklijevala “zbog njegove slave”. Sudski dokumenti također navode da joj je Diggs slao uvredljive poruke: “Neću ti platiti ni za što. Jesi li napušena, ku*ko.”

Nogometaš je kategorički odbacio sve optužbe, a njegov odvjetnik David Meier naglasio je da su navodi “neutemeljeni i nikada nisu istraženi” te da je sukob nastao iz financijskog spora koji nije riješen na zadovoljstvo zaposlenice. “Stefon se raduje utvrđivanju istine na sudu”, dodao je.

Cardi B se također oglasila putem društvenih mreža, odgovarajući na kritike zbog veze s Diggsom: “Ne mogu ništa promijeniti. Već sam dobila dijete. Treba nam resetiranje.”

Diggs bi pred sud trebao stići 23. siječnja, a ovo nije prvi put da je pod optužbama – protiv njega je u studenom podnesena i tužba zbog navodnog seksualnog zlostavljanja, napada, nanošenja emocionalne boli i klevete, na što je on odgovorio tužbom za klevetu tvrdeći da je priča izmišljena.

Velika obitelj

Podsjetimo, glazbena zvijezda Cardi B ponosna je majka četvero djece. S bivšim suprugom, reperom Offsetom (34), ima troje djece: kćeri Kulture Kiari (7) i Blossom Belle (1) te sina Wavea Seta (4). Nakon turbulentnog razvoda, reperica je novu ljubavnu sreću pronašla s NFL igračem Stefonom Diggsom. Par je u studenom 2025. godine dobio svoje prvo zajedničko dijete, sina čije ime još uvijek drže u tajnosti od javnosti.

