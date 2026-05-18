Jezivi detalji o ubojici iz Drniša: 'Njegova majka je plakala kad je izlazio iz zatvora'

'NAJBOLJE JE ZNALA' /

Ubojica Kristijan Aleksić, za kojim je policija tragala cijelu nedjelju, uhićen je rano jutros u ponedjeljak.

Uhvaćen je na području Drniša, nedaleko od svoje kuće i sada se nalazi u policiji u Šibeniku.

Grad Drniš je za utorak proglasio Dan žalosti, a stanovnici traže odgovore je li se mogao spriječiti gubitak mladog života.

'Njegova majka je plakala kad je izlazio iz zatvora'

RTL Danas razgovarao je s Milenom Perčin iz Drniša, susjedom Aleksićeve majke. "Ona je najbolje znala s kim živi i što je proživljavala kada su najavili da dolazi kući. Svaka majka bi se veselila da dijete izlazi iz zatvora, a ona je plakala... Bila je svjesna svega što je čeka", navodi Milena.

"Njegova mama je bila meni prijateljica, govorila sam joj da nešto s njim nije u redu. Bježao je od društva, bojao se ženske", ispričala nam je pak Jagoda Ramljak iz Drniša.

