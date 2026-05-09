Kardiolog upozorio što nikako ne smijete raditi u 6 ujutro: 'Značajno povećava rizik'

Iako srčani udar često djeluje kao da se javlja potpuno iznenada, stručnjaci tvrde da je ljudsko tijelo mnogo predvidljivije nego što većina ljudi misli. Jedan ugledni kardiolog upozorio je da tijekom svakog jutra postoji određeno razdoblje u kojem je srce pod najvećim opterećenjem.

Dr. Francesco Lo Monaco, kardiolog iz Londona, osnivač klinike National Heart Clinic i autor knjige Heart Saviour, rekao je kako srčani udari prate svojevrsni biološki raspored, piše Mirror.

Opasnost od srčanog udara ujutro

"Svakog jutra, otprilike između 6 i 10 sati, kardiovaskularni sustav prolazi kroz niz predvidljivih fizioloških promjena koje značajno povećavaju rizik od srčanog udara", objašnjava i dodaje kako je rizik još veći kod osoba koje imaju skrivene naslage u arterijama, povišen krvni tlak, kronični stres ili lošu kvalitetu sna.

Prema njegovim riječima, tijekom tih ranih jutarnjih sati u tijelu se istodobno događa nekoliko procesa zbog kojih je to razdoblje posebno rizično.

"U jutarnjim satima krv privremeno postaje gušća i sklonija stvaranju ugrušaka zbog povećane razine proteina PAI-1, koji znatno smanjuje sposobnost organizma da prirodno razgrađuje krvne ugruške. Istodobno se arterije sužavaju, a razina hormona stresa kortizola naglo raste već tijekom prvih 45 minuta nakon buđenja", napominje dr. Lo Monaco.

Iako je riječ o prirodnim procesima kroz koje tijelo svakodnevno prolazi, njihova kombinacija može dodatno opteretiti srce i krvne žile, osobito kod ljudi koji već imaju povišen tlak, kronični stres ili druge kardiovaskularne probleme.

Buđenje uz alarm je rizično

Kardiolog upozorava i da način na koji se budimo može imati veći utjecaj na zdravlje srca nego što mnogi misle, posebno kada je riječ o naglom buđenju uz glasan alarm.

"Iznenadno buđenje na zvuk alarma predstavlja svojevrstan šok za organizam. Kod osoba koje su pod povećanim rizikom tada dolazi do pada varijabilnosti srčanog ritma za 30 do 50 posto, zbog čega je srce manje otporno upravo u dijelu dana kada je organizam pod najvećim opterećenjem", kaže dr. Lo Monaco.

Što bolje utječe na rad srca?

Dr. Lo Monaco smatra da male promjene u jutarnjoj rutini mogu imati velik utjecaj na zdravlje srca. Kao prvi korak preporučuje sporije i mirnije buđenje.

"Ako možete, budite se postupno i ostavite si dovoljno vremena za spremanje kako ne biste žurili. Umjesto glasnog i naglog alarma, pokušajte koristiti svjetlosni alarm koji postupno potiče buđenje", savjetuje.

Također upozorava ljude da preispitaju intenzivne jutarnje aktivnosti odmah nakon ustajanja. "Izbjegavajte intenzivne treninge tijekom prvih 30 minuta nakon buđenja i nemojte odmah juriti uz stepenice ili obavljati naporne aktivnosti. Sve to dodatno opterećuje srce u trenutku kada je ono već pod najvećim pritiskom", navodi.

Osim same jutarnje rutine, stručnjak ističe kako redovit i kvalitetan san, kao i buđenje u približno isto vrijeme svakoga dana, mogu dugoročno pomoći u regulaciji reakcije organizma na stres. Za osobe koje pripadaju rizičnim skupinama preporučuje i redovito praćenje krvnog tlaka te varijabilnosti srčanog ritma ujutro jer to može pomoći u ranom prepoznavanju mogućih problema prije nego što postanu ozbiljni.

Dr. Lo Monaco zaključuje kako je razumijevanje načina na koji naše tijelo funkcionira ključno za očuvanje zdravlja. "Prevencija mora biti promišljena, osobna i temeljena na razumijevanju vlastite biologije. Promjenom jutarnjih navika možemo početi štititi svoje srce, umjesto da mu nesvjesno štetimo", poručuje kardiolog.

