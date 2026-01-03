Znanstvenici potvrdili: Jedna jednostavna stvar pospješuje oporavak kod ovih bolesnika

Nova znanstvena analiza potvrđuje da povezanost emocionalnog blagostanja i zdravlja srca ima izravnu i mjerljivu medicinsku važnost. Rezultati pokazuju da podrška partnera može značajno poboljšati tijek i ishod oporavka kod osoba koje su pretrpjele akutna kardiološka stanja, poput srčanog udara ili zatajenja srca.

Na temelju ovih rezultata, istraživači preporučuju aktivno uključivanje partnera u programe kardiološke rehabilitacije s ciljem poboljšanja zdravstvenih ishoda pacijenata. Zaključci istraživanja objavljeni su u časopisu Canadian Journal of Cardiology.

Foto: Shutterstock

Uloga partnerske podrške u procesu oporavka

"Moramo liječiti srce i njegovati odnose kako bismo poboljšali zdravstvene navike, mentalno zdravlje i, moguće, kardiovaskularne ishode kod osoba sa srčanim bolestima", izjavila je voditeljica istraživanja Heather Tulloch, izvanredna profesorica na Institutu za srce Sveučilišta u Ottawi u Kanadi.

"To bi moglo dovesti do snažnije emocionalne i socijalne prilagodbe tijekom oporavka pacijenata i u konačnici do boljih zdravstvenih navika", dodala je.

Ovaj pristup ističe ključnu ulogu partnera u pružanju podrške pacijentu, što uključuje praktične aspekte poput pripreme obroka koji pogoduju zdravlju srca, poticanja na redovitu tjelesnu aktivnost te osiguravanja pridržavanja propisane terapije.

Foto: Shutterstock

Bolest srca zbližava parove

Za potrebe ove analize, istraživački tim je pregledao šesnaest prethodnih studija koje su obuhvatile ukupno 1444 kardiološka pacijenta i njihove partnere. Studije su bile usredotočene na programe za parove koji uključuju oba partnera u proces oporavka i promjene životnog stila.

Rezultati su pokazali da je u 77 posto analiziranih studija zabilježeno usvajanje boljih zdravstvenih navika kod pacijenata uz sudjelovanje i podršku partnera. Međutim, istraživači ističu nedostatak podataka o utjecaju takvih programa na kvalitetu samog partnerskog odnosa ili na emocionalnu prilagodbu oba partnera na novonastalu zdravstvenu situaciju, o čemu izvještava i U.S. News & World Report.

"Ponekad bolest srca zbliži parove, ali često predstavlja izazov za vezu i obje osobe u njoj. Tijekom godina smo naučili da se kardiološki događaji ne događaju samo pacijentu, već i paru", rekla je Tulloch.

Na temelju ovih saznanja, istraživači preporučuju daljnje proučavanje programa kardiološke rehabilitacije temeljenih na uključivanju parova. Potrebno je razvijati i testirati intervencije koje partnera tretiraju kao aktivnog sudionika te se sustavno bave dinamikom partnerskog odnosa, s ciljem da se parovima pomogne u suočavanju s bolešću srca, istovremeno jačajući njihovo mentalno i fizičko zdravlje, kao i kvalitetu samog odnosa.

