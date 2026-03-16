Englezi otkrili tko je čovjek kojeg je Tudor pozdravio uoči utakmice, iznenadit ćete se...

Igor Tudor osvojio je prvi bod s Tottenhamom u remiju 1:1 protiv Liverpoola u 30. kolu Premier Leagueu, ali prije početka susreta na Anfieldu dogodila se i komična scena.

Hrvatski trener je po izlasku iz tunela prišao ćelavom muškarcu, potapšao ga po ramenu i srdačno zagrlio misleći da je riječ o treneru Liverpoola, Arneu Slotu. Ubrzo je shvatio da je pogriješio, zagrlio je potpuno krivu osobu.

Zbunjeni muškarac samo ga je potapšao po prsima, a Tudor je potom otišao do klupe Liverpoola i ondje se napokon rukovao s pravim Slotom.

Kasnije je otkriveno da je riječ o Allanu Dixonu, Tottenhamovu časniku za odnose s igračima. Njegov posao uključuje komunikaciju s četvrtim sucem tijekom utakmica, ali i svakodnevnu pomoć igračima i njihovim obiteljima, od preseljenja i pronalaska smještaja do administracije, kako bi se nogometaši mogli u potpunosti posvetiti igri.

