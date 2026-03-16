Opasna zaraza proširila se među studentima: Dvoje umrlo, 11 osoba završilo u bolnici

U gradu Canterbury u Ujedinjenom Kraljevstvu dvije su osobe preminule nakon izbijanja invazivnog meningitisa, a među žrtvama je i student Sveučilišta u Kentu. Prema informacijama koje je objavio BBC, još 11 osoba iz područja Canterburyja trenutačno se nalazi u bolnici i, prema dostupnim podacima, u teškom su stanju. Većina oboljelih ima između 18 i 21 godine, a dio njih su studenti Sveučilišta.

Pretpostavlja se da su i dvije preminule osobe bile u istoj dobnoj skupini, između 18 i 21 godine. Glasnogovornik Sveučilišta u Kentu potvrdio je da je jedan od preminulih student tog sveučilišta.

Zbog situacije je Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) kontaktirala više od 30.000 studenata, zaposlenika i članova njihovih obitelji kako bi ih obavijestila o potencijalnom riziku i mjerama opreza.

Izbijanje zaraze povezano s društvenim događajem

Meningitis je infekcija zaštitnih membrana koje okružuju mozak i leđnu moždinu te može biti vrlo ozbiljna ako se ne liječi na vrijeme. UKHSA je organizirala preventivno davanje antibiotika određenim studentima u Canterburyju nakon izbijanja zaraze, iako specifičan soj bolesti još nije identificiran.

U pismu upućenom studentima i osoblju Sveučilišta navodi se da osobe koje žive i rade u određenim blokovima kampusa trebaju primiti antibiotike "bez odgode".

Sveučilište je poručilo kako im je sigurnost studenata i zaposlenika najveći prioritet te da blisko surađuju s javnozdravstvenim službama kako bi osigurali potrebne informacije i podršku.

Pretpostavlja se da je izbijanje zaraze povezano s jednim društvenim događajem u Canterburyju kojem su prisustvovali neki od oboljelih. Stručnjaci sada razgovaraju s pogođenim osobama kako bi identificirali njihove bliske kontakte.

Opasna zaraza

Simptomi meningitisa uključuju visoku temperaturu, mučninu i jaku, sve intenzivniju glavobolju, a bolest može dovesti i do sepse opasne po život. Jedan od karakterističnih znakova je i osip koji ne blijedi kada se preko njega pritisne čaša.

Regionalna zamjenica direktora UKHSA-e za jugoistok, Trish Mannes, upozorila je da studenti ponekad mogu previdjeti simptome jer ih je "lako zamijeniti s jakom prehladom, gripom ili čak mamurlukom".

Glavni izvršni direktor organizacije Meningitis Now, Tom Nutt, naglasio je da meningitis može napredovati vrlo brzo i imati razorne posljedice, posebno za mlade ljude.

Na tragediju je reagirala i zastupnica za Canterbury Rosie Duffield, koja je smrt dvoje mladih ljudi opisala kao "zaista tragičnu" te izrazila sućut njihovim obiteljima i prijateljima.

