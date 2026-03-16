Sve se okrenulo samo zbog jednog gola? Ovo je bod koji bi mogao spasiti Igora Tudora

Nogometaši Tottenhama prekinuli su niz od šest poraza remijem 1:1 na gostovanju kod Liverpoola. Momčad koju vodi Igor Tudor, unatoč brojnim izostancima, osvojila je vrijedan bod na Anfieldu i barem privremeno smanjila pritisak na hrvatskog trenera. Iako su i dalje tek bod iznad zone ispadanja u Premier League, borben nastup protiv aktualnog prvaka donio je dozu optimizma u borbi za ostanak.

Nakon susreta igrači su jasno stali uz trenera. Branič Pedro Porro istaknuo je kako je momčad slijedila trenerov plan te da je u drugom dijelu bilo presudno zadržati rezultat. Poručio je i da momčad igra za svog trenera te da je osvajanje boda iznimno važno za cijelu svlačionicu.

Junak susreta bio je Richarlison, koji je u 90. minuti zabio za izjednačenje. Brazilac je priznao da je ranije propustio dvije prilike, ali je na kraju iskoristio svoju šansu. Dodao je i da Tottenham uskoro čeka važan dvoboj protiv Atlético Madrid u Ligi prvaka, no naglasio je kako je glavni fokus ipak na prvenstvu.

Stručni komentatori smatraju da je ovaj bod mogao biti presudan za Tudorovu budućnost. Bivši napadač Clinton Morrison istaknuo je da je očekivao uvjerljivu pobjedu Liverpoola, ali da su igrači Tottenhama pokazali koliko stoje iza svog trenera. Slično razmišlja i Jamie Redknapp, koji smatra da je londonska momčad osvojila ogroman bod te da bi poraz vjerojatno značio Tudorov odlazak.

Sam Tudor bio je zadovoljan reakcijom svoje momčadi. Naglasio je da su igrači pokazali karakter, izdržali pritisak i zaslužili rezultat na jednom od najtežih gostovanja u Engleskoj.

Ipak, Tottenham i dalje čeka prvu prvenstvenu pobjedu u 2026. godini nakon 12 utakmica bez slavlja. Već u nedjelju slijedi ključni dvoboj protiv Nottingham Foresta.