Žena iz Novalje ostala bez 25.000 eura: Javila se na oglas i napravila kobnu grešku

Žena (80) iz Novalje postala je žrtva investicijske prijevare i ostala bez 25.000 eura, objavila je ličko-senjska policija u ponedjeljak.

Sve je počelo nakon što se javila oglas koji je pronašla na društvenoj mreži. Osobe s kojima je stupila u kontakt rekle su joj da se registrira na internet platformu na kojoj će zaraditi novac ulaganjem u naftu i zlatu.

S obzirom na to da nije posumnjala da se radi o prijevari, 80-godišnjakinja je uplaćivala novac dok nije shvatila da je s platforme nestalo 25.000 eura.

Savjeti policije

Policija građane upozorava da budu oprezni: "Osim što je samo ulaganje u kriptovalute, zlato i naftu rizično, postoji opasnost da ćete naići na počinitelje koji će vas pokušati prevariti ili ćete postati žrtve hakerskog napada."

"Budite sumnjičavi, dobro se informirajte i potražite nepristrani financijski savjet prije nego što nekom date ili uložite novac", dodaje policija i podsjeća da više savjeta možete pronaći na stranici Web heroj - investicijske prijevare.