Otkriveno koja je tri uvjeta Mourinho postavio za povratak na klupu Reala

Jose Mourinho bit će sljedeći trener Real Madrida. Nije službeno, ali se vjeruje da je tako, jer svi izvori potvrđuju da je portugalski menadžer postigao dogovor s Florentinom Pérezom o povratku na klupu koju je napustio 2013. godine.

Međutim, ovaj povratak nije prošao bez pregovora i razmjene mišljenja. Pogotovo od strane osebujnog Portuglaca koji je, prema Sergiu Valentínu, novinaru EsRadija, tražio nekoliko stvari u zamjenu za povratak.

Prva je dvogodišnji ugovor. Njegov prethodni mandat u Real Madridu bio je tri godine, a ovaj put portugalski menadžer traži stabilnost i strpljenje za svoj projekt. Međutim, prvo što će se od njega tražiti su trofeji.

Osim toga, prema spomenutom novinaru, Mourinho je zatražio i utjecaj na potpisivanja pojačanja, nešto što se obično ne događa u Real Madridu, jer te odluke obično donose predsjednik i generalni direktor José Ángel Sánchez. Međutim, Mourinho, koji je tijekom svog prvog mandata u klubu doveo značajne igrače poput Luke Modrića, Mesuta Özila i Ángela Di Maríje, želi biti uključen u proces.

Također, u području fizičke pripreme, u kojem bi tražio da Antonio Pintus ne bude uključen, 'štićenik' Florentina Péreza koji je također napustio trenerski kadar s Xabijem i vratio se u siječnju odlukom kluba.

Na kraju, Mourinho će dovesti svoj trenerski kadar, koji je do sada u Benfici uključivao Joãoa Tralhãa kao pomoćnog trenera, Pedra Machada, Ricarda Formosinha i Ricarda Rochu kao pomoćne trenere te Roberta Merellu i Rubéna Soaresa kao trenere-analitičare. Što se tiče fizičke spremnosti, tu je António Dias, a za vratara je zadužen Nuno Gomes.