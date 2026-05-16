Mourinho: 'Pogledajte koliko sijede kose, puno je lakše biti igrač nego trener'

Portugalski trener Jose Mourinho, koji bi mogao preuzeti vođenje Real Madrida, rekao je u petak da mu je žao zbog situacije koju s igračima ondje proživljava 43-godišnji Alvaro Arbeloa.

"Boli me jer mi je prijatelj i jer je bio jedan od igrača koji je ostavljao dušu i život za mene kada sam mu bio trener (u Real Madridu)," izjavio je 63-godišnji Mourinho na konferenciji za medije Benfice u Lisabonu.

"No, život nas trenera je takav. Uvijek se šalim sa svojim bivšim igračima koji postanu treneri, govoreći im neka pričekaju nekoliko godina pa da vide koliko će sijede kose imati. Puno je lakše biti igrač nego trener," dodao je.

Mourinho je bio trener Real Madrida od 2010. do 2013. godine, te je rekao da će u nedjelju razmotriti novi ugovor koji mu nudi Benfica.

On, ili tko god sjedne na klupu Real Madrida, suočit će se s velikim problemom u svlačionici gdje igrači žele naređivati, ocijenili su u petak komentatori u Madridu.

Ostali su zatečeni kada je Kylian Mbappe, najbolji strijelac ekipe sa 41 golom u 42 utakmice, zatražio u četvrtak navečer da izađe pred novinare nakon pobjede od 2-0 nad Oviedom pa optužio trenera Arbelou jer ga je stavio zadnjih 20 minuta.

"Nisam igrao jer mi je trener rekao da sam četvrti napadač u momčadi nakon Mastantuona, Vinija i Gonzala. Bio sam (fizički) spreman da budem starter, ali to je njegova odluka i uvijek ju treba poštovati," rekao je 27-godišnji kapetan francuske reprezentacije. Dodao je da nema problema s trenerom.

Arbeloa je odgovorio na konferenciji za medije da nije rekao Mbappeu da je četvrti napadač i da je on možda nešto krivo shvatio. Poručio je da će stavljati u igru koga on želi dok god bude trener, bez obzira kako se igrač zvao.

"Veliki problem je u svlačionici. Mbappe je jučer, znajući da Arbeloa odlazi, bacio svog trenera pod konjska kopita," rekao je Manu Carreno, direktor nogometnog progama El Larguero na radiju Cadena SER. Smatra da se Mbappe nastoji riješiti Arbeloe jer je rekao da mu je prva polovica sezone bila bolja, a tada je trener bio Xabi Alonso.

Problem svlačionice

Novinar dnevnika AS, Tomas Roncero, također smatra da će Arbeloa otići nakon preostale dvije prvenstvene utakmice.

"To je bio kukavički potez Mbappea jer zna da ga ovaj više ne može kazniti. Ali to je samo posljednji u nizu incidenata. Izostanak titula i ogroman ego igrača bili su barut koji je eksplodirao," rekao je.

Real Madrid je posljednji trofej osvojio u prosincu 2024. i to Interkontinentalni kup.

Ovaj mjesec su se potukli vezni igrači Aurelien Tchouameni i Federico Valverde, koji je tom prilikom ozlijeđen i nije mogao igrati derbi s Barcelonom. Neki smatraju da je to medijima mogao filtrirati veznjak Dani Ceballos koji je također nezadovoljan jer ga Arbeloa ne stavlja u igru, zbog čega je objavljivao enigmatske sadržaje na društvenim mrežama, ali nema potvrde da je to bio baš on.

Valverde i Tchouameni su zatim kažnjeni s rekordnim iznosom od po 500.000 eura, ali su nastavili trenirati bez sankcija.

Roncero tvrdi da je Vinicius Junior bio pak nezadovoljan prethodnim trenerom Xabijem Alonsom, a "u borbi" protiv njega su mu navodno pomogli Jude Bellingham i Valverde.

"Trojica od četvorice najvažnijih igrača u ekipi. Alonso je morao otići, a sada je tako i Arbeloom," smatra Roncero.

Novinar Antonio Romero smatra da predsjednik Florentino Perez daje prednost igračkim zvijezdama pred trenerom zbog čega i jest ovakav slijed događaja.

"Jedino je s Mourinhom bilo drugačije," kaže Romero. "Vjerojatno ga zato želi vratiti. Da uspostavi autoritet u svlačionici s ovakvim igračima, premda zadnjih godina nema vrhunske rezultate," dodaje. Mourinho s Benficom drži treće mjesto u portugalskom prvenstvu.