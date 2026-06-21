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Znate li što se doista jede i pije na snimanju serije 'Divlje pčele'? Čavka otkrio detalje

Znate li što se doista jede i pije na snimanju serije 'Divlje pčele'? Čavka otkrio detalje
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Foto: Screenshot Facebook

Na videosnimci može se vidjeti i kako izgleda središnji trg Vrila kad nema ljudi i gužve

21.6.2026.
13:09
Hot.hr
Screenshot Facebook
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Kako izgleda Vrilo kad se ugase kamere? To je pokazao glumac Davor Pavić, gledateljima poznat kao Čavka iz hit serije ''Divlje pčele''.

U videu objavljenom na RTL-ovim društvenim mrežama, proveo je publiku kroz set u Jadran Filmu i otkrio kako sve zapravo izgleda iza scene.  Zanimljiv detalj je i piće koje se koristi u gostionici. Iako na snimci djeluje kao da likovi piju vino, u čašama se zapravo nalazi sok od borovnice.

A kada je riječ o hrani, situacija nije uvijek ista. Nekad je to samo dekoracija koja izgleda dobro u kadru, a nekad se na setu stvarno jede prava hrana, ovisno o tome što scena traži i koliko traje snimanje.

Na videosnimci može se vidjeti i kako izgleda središnji trg Vrila kad nema ljudi i gužve. Ulice, pročelja kuća i gostionica zapravo su dio pažljivo izgrađenog seta koji daje cijelom mjestu prepoznatljiv izgled u seriji. Sve to zajedno pokazuje koliko je detalja skriveno iza kamera i koliko se toga pripremi da bi svaka scena na ekranu izgledala što uvjerljivije.

Divlje PčeleDavor PavićSetRtlVoyočavka
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