Znate li što se doista jede i pije na snimanju serije 'Divlje pčele'? Čavka otkrio detalje

Kako izgleda Vrilo kad se ugase kamere? To je pokazao glumac Davor Pavić, gledateljima poznat kao Čavka iz hit serije ''Divlje pčele''.

U videu objavljenom na RTL-ovim društvenim mrežama, proveo je publiku kroz set u Jadran Filmu i otkrio kako sve zapravo izgleda iza scene. Zanimljiv detalj je i piće koje se koristi u gostionici. Iako na snimci djeluje kao da likovi piju vino, u čašama se zapravo nalazi sok od borovnice.

A kada je riječ o hrani, situacija nije uvijek ista. Nekad je to samo dekoracija koja izgleda dobro u kadru, a nekad se na setu stvarno jede prava hrana, ovisno o tome što scena traži i koliko traje snimanje.

Na videosnimci može se vidjeti i kako izgleda središnji trg Vrila kad nema ljudi i gužve. Ulice, pročelja kuća i gostionica zapravo su dio pažljivo izgrađenog seta koji daje cijelom mjestu prepoznatljiv izgled u seriji. Sve to zajedno pokazuje koliko je detalja skriveno iza kamera i koliko se toga pripremi da bi svaka scena na ekranu izgledala što uvjerljivije.