Pitali smo 'Čavku' i 'Domazeta' za prognozu utakmice, njihov odgovor će razveseliti navijače

Hrvatsku danas očekuje jedna od najvažnijih utakmica na Svjetskom prvenstvu - susret protiv Engleske koji već danima podiže temperaturu među navijačima. Cijela Hrvatska priprema za večeras, napetost i nervoza rastu. Zvijezde 'Divljih pčela' nisu iznimka. S kim i gdje će pratiti utakmicu, živciraju se puno za vrijeme igre i kakvu prognozu daju Vatrenima, otkrili su nam glumci Davor Pavić i Amar Bukvić.

Davor Pavić: 'Živci su na 100 posto'

Glumac Davor Pavić, kojeg gledatelji prate kao Milana Čavku u RTL-ovoj hit seriji, utakmicu će gledati u opuštenoj, ali dobro poznatoj atmosferi.

"Trenutno sam u Splitu. Odlučio sam se za gledanje ekipno s najbližim prijateljima, kućna atmosfera i to je to. Nećemo nigdje vani biti nego kući, uživanje i navijanje", kaže nam.

Foto: Tom Dubravec

Bez dobrih zalogaja, ističe, večer neće proći.

"Malo ćemo narezati sira, pa malo pršuta i tako dalje. Bit će i slatkoga. I pivica će se popiti koja, to ide s tim.“ dodaje.

Pavić priznaje da je veliki navijač i da ga reprezentacija uvijek posebno pogodi, bez obzira o kojem se sportu radi.

"Dosta sam strastveni navijač jer stvarno reprezentaciju gledam, ne samo nogomet, nego bilo što, doslovno bilo što - od sporta do Eurosonga. Stvarno, kad je Hrvatska u pitanju, to je baš jako i strastveno navijanje, nerviranje i ono baš, živci su na 100 posto.“ ističe popularni Čavka.

Na pitanje ima li svoj mali ritual ili posebnu pripremu kada igra hrvatska reprezentacija kaže nam:

"Na prijašnjim svjetskim prvenstvima mi je bilo ovako: ako gledam utakmicu u nekom kafiću i ako pobjeđujemo, onda razmišljam da svaku sljedeću moram pogledati baš tamo jer ako pogledam negdje drugdje, izgubit ćemo. To mi je glavna misao.“

Dodaje kako će isto pravilo vrijediti i ove godine.

„Ako sutra gledam utakmicu u stanu, to znači da svaku moram pogledati u stanu jer ako pogledam bilo gdje drugdje, to neće biti dobro. I da, priznajem, malo sam praznovjeran", govori Pavić.

Kada je riječ o ključnim igračima, Davor vjeruje u kombinaciju iskustva i novih snaga.

"Modrić, dakako, a mislim da će se posebno pokazati Vušković i da bi mogao biti veliko iznenađenje. Tu je i Pašalić. Momci su nam stvarno izvrsni, a uz legende poput Modrića, Perišića i Gvardiola vjerujem da mogu zablistati." uvjeren je.

A koji rezultat predviđa?

„2:1 za Hrvatsku.“ kao iz topa nam kaže.

Amar Bukvić: 'Što sam stariji, sve se više živciram'

Glumac Amar Bukvić, koji u seriji 'Divlje pčele' utjelovljuje Tomu Domazeta, utakmicu će pratiti u nešto većem društvu.

"Obično uvijek nekako organiziram da gledam sa svojom ekipom s kvarta. Tako smo pratili svako prvenstvo zajedno, ali sada svi imamo svoje obitelji pa je to teže organizirati. Međutim, baš za sutrašnju utakmicu Hrvatska - Engleska, jako dobar prijatelj slavi 40. rođendan i organizirao je da proslava bude ranije, a onda slijedi gledanje utakmice na velikom ekranu i s puno ljudi. Baš se veselim tome“, kaže glumac.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Otkrio je i koliko ga utakmice emotivno pogađaju.

"Stvarno pratim i živciram se. I što sam stariji, sve se više živciram. Mislim da će s godinama doći do toga da uopće više neću moći ni gledati. Baš sam neki dan gledao Bosnu pa sam se isto živcirao", iskreno odgovara.

Osvrnuo se i na samo prvenstvo.

"Ovo prvenstvo je puno iznenađenja. Reprezentacije za koje smo mislili da su bezvezne zapravo igraju jako dobre utakmice protiv velikih nacija. A mi s Englezima imamo povijest. Igrali smo protiv njih, gubili, ali smo ih i puno puta dobili, i to u jako važnim utakmicama, posebno onoj najvažnijoj kada smo 2018. ušli u finale.“ ističe.

Iako Engleze smatra favoritima, vjeruje da Hrvatska može iznenaditi.

"Ne smijemo se zavaravati jer Englezi jesu favoriti, ali ja se nadam da ćemo ih iznenaditi i pobijediti.“ dodaje.

Kao i mnogi navijači, i on najveća očekivanja polaže u kapetana.

"Naravno, svi očekujemo od Modrića da još jedanput napravi neku svoju magiju, začara nas sve i začara njih pa da pobijedimo.“

Njegova prognoza također je optimistična:

„2:1 za nas.“ zaključuje.

Bez obzira na to hoće li utakmicu pratiti iz dnevnog boravka, na rođendanskoj proslavi ili u društvu prijatelja, jedno je jasno - ni Davor ni Amar ne kriju da će sutra biti među onim navijačima kojima će živci raditi punom parom. A ako se njihove prognoze ostvare, Hrvatska bi protiv Engleske mogla upisati veliku pobjedu od 2:1.