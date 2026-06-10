Pogledajte kako je omiljeni Toma iz 'Divljih pčela' proslavio rođendan

Glumac Amar Bukvić slavi 45. rođendan, a povodom ovog posebnog dana na društvenim mrežama podijelio je i intiman video u kojem njegova supruga i djeca čestitaju rođendan, otkrivajući kako slavlje izgleda u njegovom domu.

Foto: Instagram/Screenshot

Bukvić je široj publici posebno poznat po ulozi Tome Domazeta u prvoj sezoni RTL-ove serije “Divlje pčele”. Toma je od prvog pojavljivanja privukao pažnju svojom karizmom, šutnjom i pogledom koji je često govorio više od riječi. Njegove tajne, odnosi s Katarinom i Rankom, te emocionalna težina lika učinili su ga jednim od najsloženijih i najkomentiranijih likova sezone.

Amar je ulogu donio s posebnom ozbiljnošću, zbog čega je publika lik doživljavala vrlo intenzivno - neki su mu navijali, neki ga pokušavali razumjeti, a mnogi su ga prepoznali kao jedan od najvećih hitova prve sezone.

Foto: RTL

Podsjetimo, iza sebe ima raznovrsnu glumačku karijeru. Aktivan je od početka 2000‑ih i član je ansambla zagrebačkog kazališta Gavella, a na malom ekranu gledatelji su ga mogli vidjeti i u serijama poput Bibin svijet, Prava žena te u filmskim naslovima kao što su Pjevajte nešto ljubavno i The Weekend Away. Ovu je godinu dodatno obilježio velikim profesionalnim uspjehom. Na prestižnoj dodjeli nagrada Story Hall of Fame ponio je titulu najboljeg glumca godine zahvaljujući ulozi u hit‑seriji Divlje pčele.

Privatno, Bukvić je u braku s PR stručnjakinjom Almom Vukičević Bukvić (37) od 2014. godine, a par ima dvoje djece, sina Amana (11) i kćer Amal (7).