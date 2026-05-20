ZVIJEZDA 'DIVLJIH PČELA'

Amar Bukvić nakon velike pobjede pobjegao u Dubrovnik: Prije izlaska na pozornicu uživa na jugu

Amar Bukvić nakon velike pobjede pobjegao u Dubrovnik: Prije izlaska na pozornicu uživa na jugu
Foto: RTL

Samo dva dana nakon što je na svečanoj dodjeli nagrada osvojio priznanje za glumca godine, Amar je spakirao kofere i zaputio se prema biseru Jadrana

20.5.2026.
16:55
Hot.hr
Zvijezda RTL-ove serije 'Divlje pčele', Amar Bukvić, nakon osvojene nagrade uživa na jugu Hrvatske. Dok gledatelji prate nove zaplete u popularnoj seriji, glumac je otputovao u Dubrovnik, no razlog njegova dolaska nije odmor, već novo kazališno gostovanje, prenosi RTL.hr.

Samo dva dana nakon što je na svečanoj dodjeli nagrada osvojio priznanje za glumca godine, Amar je spakirao kofere i zaputio se prema biseru Jadrana. Publika ga trenutno prati u seriji “Divlje pčele”, koja je prema izboru gledatelja proglašena najboljom serijom godine, a glumac je sada dio još jednog važnog kulturnog događaja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na svom Instagram profilu podijelio je djelić atmosfere iz Dubrovnika prije izlaska na pozornicu. Zagrebačko Gradsko dramsko kazalište Gavella večeras gostuje u Kazalištu Marina Držića s predstavom 'Majka', u kojoj Amar ima jednu od zapaženijih uloga, piše RTL.hr.

Glumac je uz službenu najavu gostovanja kratko poručio: “Večeras i na jugu!” Prije večernjeg nastupa iskoristio je slobodno vrijeme za uživanje u gradu pa je na društvenim mrežama objavio fotografije stare dubrovačke luke okupane suncem.

