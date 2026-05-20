Drugi dan opsežne potrage za nestalim instruktorom ronjenja: 'Traje sve do mraka'

Drugi je dan opsežne potrage za nestalim instruktorom ronjenja kod otoka Lokruma.

U koordIniranoj potrazi sudjeluju brodovi lučke kapetanije, policija, vatrogasci, kao i 30 ronilaca iz lokalnih klubova. Pridružit će im se i ronioci interventne policije. Uključena je i brodica carine s podvodnim dronom, a HGSS sudjeluje s kopna sa zračnim dronovima. S ronilicom, manjim podvodnim plovilom za pretraživanje podmorja, priključuje se i brod obalne straže.