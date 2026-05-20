WHO proglasio zdravstvenu krizu, a oni sada strahuju! Trump: 'Zabrinut sam zbog svega'

Najmanje 130 ljudi umrlo je u novoj epidemiji ebole koja se širi Demokratskom Republikom Kongo, dok Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na više od 500 sumnjivih slučajeva zaraze. Zbog brzog širenja virusa WHO je proglasio javnozdravstvenu krizu od međunarodnog značaja.

U pogođenu regiju već je stiglo 12 tona medicinskih zaliha, a dodatne pošiljke očekuju se tijekom dana. Stručnjaci upozoravaju da epidemiju dodatno otežavaju dugogodišnji sukobi i loši uvjeti života stanovništva.

„Na terenu vidim iznimno ranjive ljude, oslabljene godinama sukoba. Ali vidim i zajedništvo ljudi koji se suočavaju s velikom neizvjesnošću oko razmjera ove epidemije”, izjavila je predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije u DR Kongu Anne Ancia.

Zabrinutost u Ugandi i Ruandi

Manji broj slučajeva zabilježen je i u susjednoj Ugandi, gdje su zdravstvene vlasti pojačale nadzor i pripreme za moguće širenje bolesti.

Nalubowa Sumayah, majka četvero djece koja je preživjela ebolu prije četiri godine, prisjetila se traumatičnog iskustva liječenja. „Tek nakon dva tjedna shvatila sam da sam u bolnici. Bila sam u pelenama, umotana u polietilensku vreću i bez odjeće”, rekla je.

I Ruanda je pojačala kontrole na granicama nakon izbijanja epidemije u regiji. Lokalno stanovništvo strahuje od novih zatvaranja granica koja bi mogla ugroziti egzistenciju brojnih obitelji.

„Radim kao prodavačica na granici. Kada se granica zatvori, odmah ostajemo bez prihoda”, rekla je Mukamwizerwa Chantal iz Ruande.

Zbog mogućeg širenja virusa raste zabrinutost i u Sjedinjenim Američkim Državama. Američki mediji objavili su da je šest američkih državljana, koji su sudjelovali u medicinskoj misiji u Africi, bilo izloženo virusu ebole. Jedna osoba razvila je simptome bolesti.

Trump: 'Zabrinut sam zbog svega'

„Zabrinut sam zbog svega. Mislim da je trenutačno situacija ograničena na Afriku, ali virus se pojavio”, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Američki državljani prebačeni su u Njemačku na liječenje, a vlasti su izdale upozorenja za putovanja u pogođena područja.

Prema podacima zdravstvenih stručnjaka, ebolu u prosjeku preživi svaki drugi zaraženi pacijent. Aktualnu epidemiju uzrokuje soj virusa Bundibugyo, za koji trenutačno ne postoje odobreni lijekovi ni cjepiva.

Generalni ravnatelj Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus poručio je da je odluka o proglašenju međunarodne zdravstvene krize donesena zbog ozbiljnosti situacije. „Duboko sam zabrinut zbog razmjera i brzine širenja epidemije”, rekao je.

Virus ebole prenosi se sa zaraženih divljih životinja na ljude, a potom i među ljudima izravnim kontaktom s krvlju i tjelesnim tekućinama oboljelih osoba. Iz Europske komisije poručuju da europske granice ostaju otvorene te da zasad nema potvrđenih slučajeva zaraze u Europi.