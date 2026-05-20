Xi pripremio crveni tepih za Putina, ovaj citirao rusku uzrečicu 'dragom prijatelju'

Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Kinu na sastanak s tamošnjim kolegom Xi Jinpingom u, manje od tjedan dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump završio svoj posjet Pekingu.

Putin je jutros stigao u Veliku palaču naroda, izvijestila je državna televizija CCTV. Prvo se rukovao s Xijem, a potom s nizom kineskih dužnosnika na crvenom tepihu.

Dok su hodali prema Palači, moglo se vidjeti na desetke djece koja su skakala i mahala ruskim i kineskim zastavama te vikala "Dobro došli, dobrodošli! Topla dobrodošlica" na mandarinskom.

Ruski državni medij TASS izvijestio je da je Putin nazvao Xija "dragim prijateljem".

"Čak i ako se nismo vidjeli jedan dan, osjećamo se kao da su prošle tri jeseni", iskoristio je Putin rusku uzrečicu koja se obično odnosi kako bi se opisalo mukotrpno čekanje nekog bitnog događaja.

Sastanci u Pekingu

Dvojica čelnika započeli su sastanak ranije od očekivanog. Opisan je kao "sastanak uskog formata" što uglavnom podrazumijeva kraći razgovor na kojem se raspravlja o osjetljivim pitanjima. Traje oko 15 minuta, nakon čega će dvojac održati sastanak u većoj grupi sa svojim delegacijama, prenosi BBC.

Nakon kratkog sastanka, dvojac se smiješio i pozirao za fotografe.

Xi je u uvodnom govoru rekao Putinu da bi si dvije zemlje trebale pomagati u razvoju i revitalizaciju. Putin je naglasio kako su odnosi Rusije i Kine na neviđenoj razini.

Ruski predsjednik je pozvao Xija da posjeti Rusiju iduće godine, dodajući kako odnosi Pekinga i Moskve "pridonose globalnoj stabilnosti".

Kineski predsjednik je ocijenio trenutačnu međunarodnu situaciju "složenom i nestabilnom, s raširenom jednostranom hegemonijom". Dodao je da je situacija na Bliskom istoku na "kritičnoj prekretnici" i da prelazi iz rata u mir, navode državni mediji.

Kineski čelnik dodao je da je prekid neprijateljstava "neophodan" i da bi ponovno pokretanje sukoba bilo "neprihvatljivo".

Produžen Ugovor o dobrosusjedskim odnosima

"Cilj mog prijedloga u četiri točke za održavanje i promicanje mira i stabilnosti na Bliskom istoku je daljnja izgradnju međunarodnog konsenzusa i doprinos smirivanju napetosti, deeskalaciji sukoba i promicanju mira“, rekao je Xi, prema Xinhui.

Kineski državni mediji izvijestili su da je produžen Ugovor o dobrosusjedskim odnosima i prijateljskoj suradnji dviju zemalja, koji čini osnovu za mirne odnose, gospodarsku suradnju te diplomatsko i geopolitičko oslanjanje jedne zemlje na drugu. Uključuje i odredbe o vojnoj suradnji i obrambenim paktovima.

Putin je u kinesku prijestolnicu sletio u utorak navečer, gdje su ga dočekali ministar vanjskih poslova Wang Yi i počasna garda, kao i mladići u svijetloplavim majicama koji su mahali kineskim i ruskim zastavama.

Kremlj je prethodno najavio da će Putin i Xi razgovarati o gospodarskoj suradnji između svojih zemalja, ali i o "ključnim međunarodnim i regionalnim pitanjima". Posjet se poklapa s 25. obljetnicom kinesko-ruskog sporazuma o prijateljstvu potpisanog prije više od dva desetljeća 2001. godine.

Inače, ovo je Putinov 25. službeni posjet Kini.