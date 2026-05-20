'Hranila' se kavom i cigaretama, trpjela fizičko nasilje, a nakon srčanog udara napravila zaokret

Američka glumica Carré Otis (57) bila je jedna od najljepših lica modnih i glumačkih krugova na kraju osamdesetih godina, no neuredan način života gotovo ju je koštao svega.

Kako je priznala u vlastitim memoarima, figuru je održavala mršavom 'hraneći se kavom i cigaretama', a toksičan brak s glumcem Mickeyjem Rourkeom natjerao ju je da spas potraži u lijekovima i drogama.

Nakon što je gotovo preminula od srčanog udara, odlučila je ostaviti poznatog supruga, prijaviti se na rehabilitaciju te krenuti ispočetka.

Iako se nedavno ponovno pojavila u svijetu modelinga, odlučila je ostati po strani te živjeti zdravim načinom života u kojem je prirodna ljepota temelj zdravlja, samopouzdanja i dobrog osjećaja.

