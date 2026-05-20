NEVJEROJATNA ANDREA

Teško je povjerovati da je već odavno zagazila u šesto desetljeće: Evo koliko trenira i što jede

U svijetu u kojem se starenje često doživljava kao neizbježno propadanje, 56-godišnja Andrea Sunshine stoji kao živi dokaz suprotnog. Ova baka, fitness influencerica i osobna trenerica iz Londona, porijeklom iz Brazila, postala je globalna inspiracija, ne samo zbog isklesanog tijela koje prkosi biološkom satu, već i zbog nepopustljive filozofije života bez kompromisa. Njezina priča nije samo o dizanju utega i strogoj prehrani; to je priča o pobuni protiv društvenih normi, pronalaženju snage u ranjivosti i beskompromisnom življenju vlastite istine.
Andrea Sunshine, nevjerojatna 56-godišnja fitness influencerica i osobna trenerica iz Londona, podrijetlom iz Brazila, postala je prava senzacija na društvenim mrežama.

Pozornost privlači ne samo isklesanim tijelom koje prkosi godinama, već i životnom filozofijom bez kompromisa te nevjerojatnom disciplinom kojoj je potpuno posvećena.

Ovu "superfit baku", kako je nazivaju, svakodnevno se može pronaći u teretani gdje provodi i do osam sati dnevno. Jednako stroga je i kada je riječ o prehrani - njezin jelovnik temelji se na velikom unosu proteina, a posebnu pažnju izazvala je činjenica da godišnje pojede više od pet tisuća jaja.

