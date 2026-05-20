Tko je 30 godina mlađa supruga Zlatka Mateše? Ovako je govorila o njihovoj razlici u godinama

Blanka Mateša (46) ovih se dana našla u središtu medijske pažnje nakon što su se pojavili navodi o provođenju izvida u Hrvatskom olimpijskom odboru. Prema napisima koji su osvanuli u utorak, pod povećalom su navodno predsjednik HOO-a Zlatko Mateša (76) i njegova supruga Blanka, a spominje se korištenje službenog automobila, dnevnica i putnih karata.

Tim povodom portal Net.hr kontaktirao je Zlatka Matešu kako bi komentirao navode o izvidima koji se navodno provode u HOO-u.

„Ne mogu ništa komentirati“, kratko je poručio Mateša za Net.hr.

Na dodatno pitanje ima li istine u tvrdnjama da su izvidi doista u tijeku, predsjednik HOO-a nije želio ulaziti u detalje.

„To pitajte one koji rade izvide. Ako netko radi izvide, to njih morate pitati“, rekao je za net.hr.

Cijela priča izazvala je velik interes javnosti, posebno zbog činjenice da se u medijskim napisima uz Zlatka Matešu spominje i njegova supruga Blanka Mateša, koja se posljednjih godina često pojavljuje u javnosti uz čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora.