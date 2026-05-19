Smrtonosna bolest izaziva strah: 'Duboko sam zabrinut zbog širenja epidemije'

Foto: Profimedia

19.5.2026.
11:37
Hina
Profimedia
Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u utorak je rekao da je duboko zabrinut zbog razmjera i brzine širenja epidemije ebole dok rast broj slučajeva zaraze.

Od početka nove epidemije je zabilježeno najmanje 500 slučajeva zaraze i 130 smrtnih slučajeva za koje se sumnja da su povezani s ebolom, kazao je šef WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Također, u ugandskom glavnom gradu Kampali je potvrđena jedna smrt te slučaj zaraze kod dvoje pojedinaca koji su doputovali iz Demokratske Republike Kongo, gdje je u sjeveroistočnoj pokrajini Ituri potvrđeno 30 slučajeva zaraze, kazao je.

"Ove brojke će se mijenjati kako se intenziviraju operacije na terenu, uključujući jačanje nadzora, praćenje kontakata i laboratorijska testiranja", kazao je Ghebreyesus članovima WHO-a koji se ovog tjedna sastaju u Ženevi.

Zakaza sastanak 

Sastanak odbora za hitne slučajeve WHO-a je zakazan kasnije u utorak radi rasprave o epidemiji ebole, rekao je Ghebreyesus. Odbor za hitne slučajeve se sastoji od međunarodnih stručnjaka koji savjetuju čelnika organizacije.

Nekoliko je čimbenika koji zabrinjavaju WHO zbog mogućeg daljnjeg širenja zaraze, poput slučajeva u urbanim područjima, uključujući Kampalu i Gomu u Demokratskoj Republici Kongo te sukobom zahvaćenu pokrajinu Ituri, piše Reuters.

Slučajevi zabilježeni među zdravstvenim djelatnicima također upućuju na širenje zaraze u medicinskim objektima, kazao je Ghebreyesus.

POGLEDAJTE VIDEO: Virus s visokom smrtnošću uznemirio svijet - trebamo li se bojati?

