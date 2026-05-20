Ponavljamo isti obrazac, a očekujemo promjene! Hrvati rekli svoje o sustavu koji je ubio Luku

Zbog ubojstva mladog Luke Milovca u srijedu se odvila rasprava u Saboru i to zbog objave bivšeg SDP-ova ministra unutarnjih poslova Ranka Ostojića na Facebooku.

Ostojić je napisao da je Luku ubio sustav, a da je ubojica samo počinitelj djela. U podužoj objavi zaključio je da su najviše krivi oni koji su: "zaokružili HDZ i svojim olovkama na biralištima repetirali ono oružje u subotu". Iz HDZ-a pak brzo stiže odgovor i podsjetnik na Ostojićeve funkcije.

"Vi ste danas prozvali sve birače da su repetirali pištolj vezano za tragediju u Drnišu. Vi, koji ste bili ravnatelj policije kada je monstrum iz Drniša bio osuđen na dvanaest godina? Vi, koji ste bili na čelu MUP a kada ste ga oslobodili. I Vi, koji ste bili ministar koji je presudio Darku Pajičiću, pokojnom hrvatskom branitelju u Vukovaru. Šta ste Vi radili, Vi ste više od repetiranja radili!

Ubrzo je odgovorio prozvani Ostojić. "2003. godine ovaj sabor je usvojio zakon u kojem je uvedena kazna doživotnog zatvora. Nakon toga je Ustavni sud poništio taj isti zakon. Toliko o tome kad se i šta događalo ovdje, ja bih samo podsjetio da namjere i želje u smislu da se nešto napravi znamo tko je srušio i tko je odgovoran", kazao je.

'Mislite li da će se sustav pokrenuti nakon ubojstva u Drnišu?'

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: 'Mislite li da će se sustav pokrenuti nakon ubojstva u Drnišu?' U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijelili na Facebook stranici net.hr-a.

Ana Matek Marić nije optimistična. "Ne. Za dva tjedna ovo se više neće ni spomenuti. Koliko je već "alarma" zvonilo i ništa se nije promijenilo." "Kratkoročno da, a onda po starom", piše u komentaru Tomo Fabekovec.

Gordana Goga Ćosić upozorava da više nemamo vremena. "Mora, nema više natrag. Krajnje je vrijeme da se izmijeni Kazneni zakon i kazne suci koji stavljaju svoje potpise na rješenja koja ubojice osuđuju na najmanje kazne."

"Neće se pokrenuti ništa! Bit će par dana laprdanja i ujeo vuk magare. Bože samo daj snage da obitelji izdrže bol koju su im greške sustava priuštile", piše Alen Vladimir.

Paul Varjak zaključuje činjenicom da se vrtimo u krug. "Ne. Hrvatska uporno ponavlja isti obrazac, iste korake i iste načine. I očekuje drukčiji ishod. To je definicija ludila, ne rješenje."