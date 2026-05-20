Spektakl duhovne glazbe u Metkoviću: Prepuna dvorana i oduševljena publika na koncertu 'Za srce i dušu'

Rijetko se viđa takva atmosfera – Metković je sinoć bio ispunjen pjesmom, emocijama i zajedništvom, dok je prepuna dvorana Gradskoga kulturnog središta uživala u pravom spektaklu duhovne glazbe. Tražilo se mjesto više, a brojna publika ispunila je dvoranu do posljednjeg mjesta na prvom koncertu duhovne glazbe "Za srce i dušu“, događaju koji je već svojim premijernim izdanjem pokazao da ima potencijal postati jedna od najljepših kulturno-duhovnih priča neretvanskoga kraja.

Večer prožeta emocijama i snažnim glazbenim izvedbama izazvala je oduševljenje publike, koja je svaki nastup nagrađivala dugotrajnim pljeskom. Za mnoge prisutne bio je to istinski spektakl duhovne glazbe – događaj za svaku pohvalu koji je na jednom mjestu okupio glazbenike, zborove, klape i ljubitelje glazbe iz cijele doline Neretve.

Škola kao pokretač velike glazbene priče

Koncert je održan pod pokroviteljstvom Grada Metkovića i Dubrovačko-neretvanske županije, a organizator je bila Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, koja je ovim projektom još jednom pokazala koliko škola može biti važan pokretač kulturnoga i društvenog života zajednice. Na početku programa okupljene je pozdravila ravnateljica škole Žana Dodig, istaknuvši važnost zajedništva i događanja koja obogaćuju kulturni i duhovni život grada.

Kako je nastala ideja za koncert

Ideja o organizaciji koncerta, kazala nam je ravnateljica Dodig, rodila se još krajem prošle školske godine tijekom planiranja školskog kurikuluma i projekata za novu godinu.

"U razgovoru s profesoricom glazbene kulture Ljupkom Sršen Gutić, koja je jedna izuzetna osoba – energična, entuzijastična i puna ideja – izrazila sam želju za ovakvim koncertom, a ona je ideju prenijela dalje i svima se odmah svidjela“, kazala je Dodig.

Vjeroučitelj kao ključna karika projekta

Uz profesoricu glazbene kulture, ključnu ulogu u realizaciji imao je, ističe ravnateljica, i vjeroučitelj Tomislav Medak, kojeg su od samoga početka vidjeli kao jednu od najvažnijih karika projekta.

"Tomu smo odmah vidjeli kao neizostavnog člana tog projekta. On je rekao da treba povezati duhovnu glazbu i umjetnost i tako smo krenuli u realizaciju. Kontaktirao je sve pjevačke skupine iz cijele doline Neretve, sve izvođače, povezao se sa župnicima i zborovima – doista je sve napravio“, pojasnila je Dodig.

Podrška Grada i Županije te odličan odaziv publike

Datumski se koncert simbolično povezao i s Danom škole OŠ don Mihovila Pavlinovića, a značajnu podršku pružili su Grad Metković i Dubrovačko-neretvanska županija.

"Grad i Županija pomogli su nam u organizaciji, financijski i tehnički, i bili su pokrovitelji. Prezadovoljna sam reakcijom ljudi i odazivom“, istaknula je ravnateljica.

Program koncerta vodila je Ana Tot, dok je publiku tijekom večeri kratkim duhovnim porukama pratio upravo vjeroučitelj Tomislav Medak, dodatno naglašavajući poruku i smisao koncerta. Među uzvanicima bili su i gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan te županijska pročelnica Žaklina Marević, čime je potvrđena podrška lokalne i županijske razine inicijativama koje promiču kulturu i tradiciju.

Brojni izvođači iz cijele doline Neretve

Na pozornici su nastupili brojni izvođači iz doline Neretve – Zbor OŠ don Mihovila Pavlinovića, Branko Medak, bend „Vires Amoris“, VIS „Viatores“ iz Župe sv. Nikole, Klapa Delta, Klapa sv. Nikola, gosti iz Komina – Klapa „Na uvo“ i Ženska klapa „Kolajna“, kao i Zbor Gospe Karmelske iz Bagalovića te zborovi metkovskih župa sv. Ilije i sv. Nikole.

Program je otvorio Zbor OŠ don Mihovila Pavlinovića pjesmama „Krist na žalu“ i „Ima jedna duga cesta“, dok je završnicu obilježila zajednička izvedba pjesme „Velik si“, nakon koje je ravnateljica Žana Dodig svim sudionicima uručila zahvalnice.

Simbolika plakata

Posebnu simboliku nosio je i vizualni identitet koncerta. Naime, plakat je nastao prema crtežu učenika s autizmom iz posebnog razrednog odjela škole OŠ Mihovila Pavlinovića.

"Kad smo razgovarali o plakatu i kako ga osmisliti, kolega Tomo došao je s prijedlogom koji smo objeručke prihvatili. Naime, jedan dječak s autizmom na satu vjeronauka nacrtao je srce i križ zajedno s kolegom Tomom. To nam je bilo posebno emotivno i simbolično“, ispričala je Dodig.

Naziv koncerta "Za srce i dušu“ također je osmislio vjeroučitelj Medak, a prema riječima ravnateljice, teško da je mogao bolje opisati atmosferu večeri.

"Bila je to glazba koja je napunila i srce i dušu“, naglasila je ravnateljica Dodig.

'Za srce i dušu' kao buduća tradicija?

S obzirom na odličan odaziv publike i uspješnu organizaciju prvoga izdanja, već se nameće pitanje hoće li koncert postati tradicija.

"Da, zato što je stvarno bilo prekrasno. Mislim da nema prostora da se ljudi zasite jer ova glazba ima umjetničku vrijednost, povezuje ljude i čini nas sretnima i zadovoljnima“, zaključila je ravnateljica Žana Dodig.